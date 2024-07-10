Винный марафон во Франции: как проходит забег с дегустацией вина
В конце июня официально завершилась регистрация на винно-спортивный марафон во Франции. В первую субботу сентября тысячи участников приедут в Бордо, чтобы пробежать 42 км 195 м за 6,5 часа. И заодно продегустировать вкуснейшие вина и сыр.
Об особенностях марафона во Франции и о том, возможно ли сделать что-то подобное в России, рассказала эксперт по вину, основатель и преподаватель школы сомелье Елена Горбачева.
А врач общей практики Илья Гончаров поделился мнением, как подобные забеги могут отразиться на здоровье.
Статья опубликована в ознакомительных целях. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.
Как проходит винно-спортивный марафон во Франции
Чтобы стать участником марафона, недостаточно заплатить вступительный взнос и пройти регистрацию. Нужно соответствовать требованиям по возрасту (быть не моложе 20 лет) и по здоровью.
Также нужна справка, которая подтверждает, что здоровье участника позволяет ему бегать и дегустировать вина.
На маршруте предусмотрено 20 остановок. В начале старта марафонцев угощают фруктами и крекерами, ближе к финишу самых стойких ждут нежнейшие устрицы, сочные стейки из мраморной говядины и лучшие французские сыры.
Кроме того, участники забега одеты в карнавальные костюмы. С учетом всего этого марафонцам действительно требуется крепкое здоровье.
В чем плюсы винных марафонов
В первую очередь это интересные мероприятия. Людей привлекает особенная атмосфера события, где можно как побегать, так и просто отдохнуть.
Кроме того, винные марафоны и подобные им события привлекают внимание к виноделию как к искусству, способствуют развитию этого направления и популяризации курортов.
По сути, это эффективная реклама как для туристической отрасли, так и для винодельческих предприятий и агропромышленного комплекса в целом.
Возможно ли проведение подобных событий в России
В винодельческих регионах России — Крыму и Краснодарском крае — винные забеги тоже проводятся, хоть и не с таким размахом, как во Франции.
В прошлом году пройти дистанцию в Анапе попробовали более полутора тысяч человек со всей страны. Маршрут был проложен по живописным виноградникам. Спортсмены любовались видами, а на остановках дегустировали местные вина.
В перспективе возможно совмещение винных марафонов с традиционными летними фестивалями или ярмарками, на которых можно купить местные сыры и другую продукцию.
Как винно-спортивный марафон влияет на здоровье
Еда, даже если это жирный сыр и крекеры, не так вредна, как алкоголь. Употребление спиртных напитков небезопасно само по себе. А во время занятий спортом риски становятся еще выше.
Алкоголь ухудшает работоспособность и координацию, а также увеличивает вероятность травм. Можно снизить эти риски, если бежать медленно и при этом пить поменьше вина.
Для участия в российских винных забегах не всегда требуется справка о состоянии здоровья. Но, как считает Илья Гончаров, все равно необходимо пройти углубленное медицинское обследование, чтобы осознавать свои риски.
Также врач рекомендует не участвовать в марафоне с дегустацией вина без предварительной подготовки. Пробежать даже 5 или 10 километров новичку будет достаточно сложно.
К марафонской дистанции нужно готовиться. Желательно пробегать длинные дистанции хотя бы в течение недели. Во время подготовки пить алкоголь не стоит.
У людей с хорошим уровнем физической подготовки риск получить травму меньше. Но все же эффекты от сочетания алкоголя и спорта могут оказаться непредсказуемыми.
Самое опасное, что может случиться во время занятий спортом, — внезапная остановка сердца. Если пить алкоголь, то риск выше.
С большой вероятностью все здоровые участники винного марафона пройдут дистанцию без каких-то особых последствий, если не будут злоупотреблять с алкоголем. А те, кто не сможет соблюсти свою меру, просто раньше сойдут с дистанции.