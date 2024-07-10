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Винный марафон во Франции: как и где проходит — как влияет на здоровье
Хобби и развлечения

Сегодня, 07:00

4 мин.

Винный марафон во Франции: как проходит забег с дегустацией вина

М. Сальникова , И. Гончаров , Е. Горбачева
Вино и винная бочка
Фото istockphoto.com/Rostislav_Sedlacek
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В конце июня официально завершилась регистрация на винно-спортивный марафон во Франции. В первую субботу сентября тысячи участников приедут в Бордо, чтобы пробежать 42 км 195 м за 6,5 часа. И заодно продегустировать вкуснейшие вина и сыр.

Об особенностях марафона во Франции и о том, возможно ли сделать что-то подобное в России, рассказала эксперт по вину, основатель и преподаватель школы сомелье Елена Горбачева.

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А врач общей практики Илья Гончаров поделился мнением, как подобные забеги могут отразиться на здоровье.

Статья опубликована в ознакомительных целях. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.

Как проходит винно-спортивный марафон во Франции

Чтобы стать участником марафона, недостаточно заплатить вступительный взнос и пройти регистрацию. Нужно соответствовать требованиям по возрасту (быть не моложе 20 лет) и по здоровью.

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Также нужна справка, которая подтверждает, что здоровье участника позволяет ему бегать и дегустировать вина.

На маршруте предусмотрено 20 остановок. В начале старта марафонцев угощают фруктами и крекерами, ближе к финишу самых стойких ждут нежнейшие устрицы, сочные стейки из мраморной говядины и лучшие французские сыры.
Елена Горбачева
Сомелье

Кроме того, участники забега одеты в карнавальные костюмы. С учетом всего этого марафонцам действительно требуется крепкое здоровье.

В чем плюсы винных марафонов

В первую очередь это интересные мероприятия. Людей привлекает особенная атмосфера события, где можно как побегать, так и просто отдохнуть.

Фото istockphoto.com/fcafotodigital

Кроме того, винные марафоны и подобные им события привлекают внимание к виноделию как к искусству, способствуют развитию этого направления и популяризации курортов.

По сути, это эффективная реклама как для туристической отрасли, так и для винодельческих предприятий и агропромышленного комплекса в целом.
Елена Горбачева
Сомелье

Возможно ли проведение подобных событий в России

В винодельческих регионах России — Крыму и Краснодарском крае — винные забеги тоже проводятся, хоть и не с таким размахом, как во Франции.

В прошлом году пройти дистанцию в Анапе попробовали более полутора тысяч человек со всей страны. Маршрут был проложен по живописным виноградникам. Спортсмены любовались видами, а на остановках дегустировали местные вина.
Елена Горбачева
Сомелье

В перспективе возможно совмещение винных марафонов с традиционными летними фестивалями или ярмарками, на которых можно купить местные сыры и другую продукцию.

Фото istockphoto.com/ilkersener

Как винно-спортивный марафон влияет на здоровье

Еда, даже если это жирный сыр и крекеры, не так вредна, как алкоголь. Употребление спиртных напитков небезопасно само по себе. А во время занятий спортом риски становятся еще выше.

Алкоголь ухудшает работоспособность и координацию, а также увеличивает вероятность травм. Можно снизить эти риски, если бежать медленно и при этом пить поменьше вина.
Илья Гончаров
Врач общей практики

Для участия в российских винных забегах не всегда требуется справка о состоянии здоровья. Но, как считает Илья Гончаров, все равно необходимо пройти углубленное медицинское обследование, чтобы осознавать свои риски.

Фото istockphoto.com/goce

Также врач рекомендует не участвовать в марафоне с дегустацией вина без предварительной подготовки. Пробежать даже 5 или 10 километров новичку будет достаточно сложно.

К марафонской дистанции нужно готовиться. Желательно пробегать длинные дистанции хотя бы в течение недели. Во время подготовки пить алкоголь не стоит.
Илья Гончаров
Врач общей практики

У людей с хорошим уровнем физической подготовки риск получить травму меньше. Но все же эффекты от сочетания алкоголя и спорта могут оказаться непредсказуемыми.

Самое опасное, что может случиться во время занятий спортом, — внезапная остановка сердца. Если пить алкоголь, то риск выше.
Илья Гончаров
Врач общей практики

С большой вероятностью все здоровые участники винного марафона пройдут дистанцию без каких-то особых последствий, если не будут злоупотреблять с алкоголем. А те, кто не сможет соблюсти свою меру, просто раньше сойдут с дистанции.

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