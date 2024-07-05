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День семьи, любви и верности: дата праздника и какие традиции

День семьи, любви и верности отметят в России 8 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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День семьи, любви и верности.
Фото vgenyatamanenko/istockphoto.com

День семьи, любви и верности в России ежегодно отмечается 8 июля. Впервые масштабно его отпраздновали в 2008-м. В этом году дата выпала на понедельник. Так как данный праздник не имеет официальный статус, 8 июля не является выходным.

История Дня семьи, любви и верности

Праздник связан с православным днем памяти святых Петра и Февронии Муромских. По легенде они прожили долгую и счастливую жизнь. Оба приняли монашество, поэтому жили в разных монастырях, однако умерли в один день и один час. Молиться святым о благополучии в семье и удачной женитьбе было принято у лика этих святых с 1541 года.

В нашей стране почитать Петра и Февронию начали в 90-е годы в Муроме. Даже день города муромчане перенесли на 8 июля, когда почитали память благоверных князей. В 2006-м районная администрация предложила утвердить в эту дату Всероссийский день супружеской любви и семейного счастья. Их поддержала Русская православная церковь и Федеральное собрание. С 2008 года праздник стал всероссийским.

Традиции Дня семьи, любви и верности

Основные празднования проходят в Муроме. В программе массовых гуляний — концерты и ремесленные ярмарки.

По традиции в этот день проводят церемонию награждения семей, которые состоят в браке более 25 лет. Супругам из разных регионов нашей страны вручают медали и памятные подарки «За любовь и верность».

В Москве, как правило, организовывают большой концерт с выступлениями известных российских исполнителей.

Доброй традицией считается преподносить в качестве букета — ромашки. Это официальный символ Дня семьи, любви и верности. Также из этих цветов плетут венки.

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