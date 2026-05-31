Международная велогонка «Золото Ладоги» завершилась победой Артемия Хомякова

В Санкт-Петербурге завершилась четвертая международная многодневная велогонка «Золото Ладоги». Победителем генеральной классификации (общего зачета за все этапы — прим.ред.) второй год подряд стал гонщик команды «Мангазея — Московский спорт» Артемий Хомяков.

Заключительный этап прошел на Крестовском острове, где спортсмены преодолели 80 километров. Победу на этапе одержал представитель сборной России Антон Попов. Вторым финишировал Савва Новиков («Мангазея — Московский спорт»), третьим — Егор Костыря («Олимпийский резерв»).

Всего за семь этапов участники проехали около 800 километров по Ленинградской области, Карелии и Санкт-Петербургу. Маршрут включал как городские участки, так и гравийные отрезки, а дополнительным испытанием стали непростые погодные условия.

«Золото Ладоги» в третий раз подряд открыло спортивную программу Петербургского международного экономического форума. Организаторы велогонки — Фонд Росконгресс при поддержке Минспорта России и Федерации велосипедного спорта России.