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Международная велогонка «Золото Ладоги» завершилась победой Артемия Хомякова
Хобби и развлечения

31 мая, 12:00

1 мин.

Международная велогонка «Золото Ладоги» завершилась победой Артемия Хомякова

Анна Зуева
Заместитель шеф-редактора раздела «Стиль жизни»
Международная велогонка «Золото Ладоги» завершилась победой Артемия Хомякова.
Фото Пресс-служба Фонда Росконгресс

В Санкт-Петербурге завершилась четвертая международная многодневная велогонка «Золото Ладоги». Победителем генеральной классификации (общего зачета за все этапы — прим.ред.) второй год подряд стал гонщик команды «Мангазея — Московский спорт» Артемий Хомяков.

Заключительный этап прошел на Крестовском острове, где спортсмены преодолели 80 километров. Победу на этапе одержал представитель сборной России Антон Попов. Вторым финишировал Савва Новиков («Мангазея — Московский спорт»), третьим — Егор Костыря («Олимпийский резерв»).

Всего за семь этапов участники проехали около 800 километров по Ленинградской области, Карелии и Санкт-Петербургу. Маршрут включал как городские участки, так и гравийные отрезки, а дополнительным испытанием стали непростые погодные условия.

«Золото Ладоги» в третий раз подряд открыло спортивную программу Петербургского международного экономического форума. Организаторы велогонки — Фонд Росконгресс при поддержке Минспорта России и Федерации велосипедного спорта России.

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