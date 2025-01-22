Что подарить мальчику на 23 февраля: практичные и креативные идеи

Придумать оригинальный подарок на 23 февраля с каждым годом становится все сложнее. Кажется, что было подарено уже все что только можно. Еще труднее ситуация становится, если речь идет о подарке для ребенка. Собрали актуальные и интересные идеи, которые порадуют юных защитников отечества.

Портативный проектор

Проектор станет отличным подарком для мальчика. С его помощью вы организуете домашний кинотеатр для ребенка прямо в его комнате. А благодаря компактным размерам проектор удобно брать с собой и использовать в гостях или даже на улице в темное время суток. Многие портативные девайсы оснащены технологиями Bluetooth, wi-fi и USB, что позволяет легко подключить различные устройства, такие как смартфоны, планшеты или ноутбуки. Проекторы подходят для просмотра фильмов, сериалов, фотографий и видеороликов.

Радиоуправляемый вертолет

В топе лучших подарков уверенно держится интересная интерактивная игрушка для мальчиков (и не только) всех возрастов — радиоуправляемый вертолет. Такой презент познакомит ребенка с простейшими законами физики, поможет развить мелкую моторику и координацию движений. Управление вертолетом улучшит концентрацию и внимание, поспособствует развитию пространственного мышления и просто принесет много положительных эмоций.

Портативная колонка

Сегодня дети почти все свое свободное время проводят в наушниках, и, чтобы хоть немного познакомиться с музыкальными вкусами ребенка, можно подарить ему портативную колонку. Такой девайс пригодится и для посиделок с друзьями, и для активных прогулок.

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Беспроводные наушники

Сейчас в продаже есть модели на любой бюджет: от брендовых, цена за которые переваливает за десять тысяч рублей, до никому не известных, но вполне рабочих до тысячи рублей за пару. Обязательно обратите внимание на время работы аккумулятора. Чем больше наушники смогут радовать без подзарядки, тем удобнее ими пользоваться.

Настольная игра

Вызвать положительные эмоции и разнообразить досуг позволит настольная игра. Сейчас в подарок ребенку можно найти набор на любой вкус. Покупателям доступен выбор из тысяч вариантов: вы найдете как оригинальные игры, так и созданные по мотивам фильмов или видеоигр.

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Портативный аккумулятор (Powerbank)

Давайте признаемся: без телефона сейчас ребенок не проводит ни дня. Как бы это ни раздражало родителей, в их интересах, чтобы у мальчика всегда был достаточный заряд батареи. Это поможет оставаться на связи в любой ситуации. Юный владелец портативного аккумулятора сможет подзарядиться где угодно — даже там, где нет розеток. Многие производители включают в устройства сразу комплект проводов, чтобы не носить дополнительный кабель с собой.

Фигурка любимого персонажа

Из аниме, мультфильма, кино или видеоигры — стоит заранее присмотреться, что нравится мальчику. Дети в школе любят бравировать наличием «мерча» (одежда с символикой бренда. — Прим.ред.) по популярным темам.

Стильный свитер

Мальчишки сейчас тоже следят за модой — тем более, она стала крайне доступной как для взрослых, так и для подростков. Теплый свитер из натуральной шерсти (подороже) или из мягкого акрила (подешевле) будет постоянно напоминать ребенку о дарителе. А заодно и спасет от простуды — пока до весны еще не так близко, как хотелось бы.

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Гибкая клавиатура

Если ребенок много времени проводит за компьютером, то хорошей идеей для сюрприза станет гибкая клавиатура. Эффектный гаджет совмещает удобство использования и практичность. Аксессуар для компьютера легко складывается и переносится: его удобно носить с собой. А еще такой девайс станет находкой для родителей, которые переживают за сохранность вещей ребенка, — сломать гибкую клавиатуру не так просто.

Микрофон с подсветкой

Любителей компьютерных игр можно порадовать микрофоном с эффектной подсветкой. Многие дети сегодня снимают видео, проводят стримы, пытаются вести видеоблоги и в целом активно пользуются соцсетями. С хорошим микрофоном у ребенка будет возможность записывать песни, подкасты и многое другое — формы самовыражения ограничиваются только фантазией.