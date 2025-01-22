Магнитные бури в феврале: когда будут и как могут повлиять на здоровье

Ученые прогнозируют, что в 2025 году проявления солнечной активности могут доставить немало неприятностей. В январе метеочувствительные люди уже испытали на себе последствия воздействия магнитных бурь.

Рассказываем, когда ожидаются магнитные бури в феврале, как они влияют на здоровье и как метеозависимым людям справиться с плохим самочувствием в метеодни.

Что такое магнитные бури

Геомагнитные бури — это результат того, что на Солнце происходят вспышки. Через несколько суток после вспышки заряженные частицы, которые принято называть солнечным ветром, входят в атмосферу Земли. Их взаимодействие приводит к сбоям в работе электроники и, как считается, ухудшает самочувствие метеозависимых людей. Бурям присваиваются уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные). Возмущения атмосферы, не достигающие уровня G1, бурями не считаются.

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Как магнитные бури влияют на здоровье

На данный момент нет убедительных доказательств, подтверждающих значимое влияние магнитных бурь на сердечно-сосудистую систему.

Однако многие люди отмечают, что во время магнитных бурь, как и во время полнолуния, они чувствуют себя подавленными, тревожными, испытывают головные боли, слабость и другие симптомы.

Кстати, наблюдение за полярным сиянием само по себе может спровоцировать головные боли, тошноту, эпилептические припадки. Ведь это не что иное, как видимое глазу взаимодействие солнечного ветра с магнитным полем Земли.

Магнитные бури в феврале 2025 года

По прогнозу Лаборатории солнечной астрономии, уже 1 февраля магнитосфера будет возбужденной, но уровня бури не достигнет.

Со 2 февраля геомагнитный фон начнет приходить в норму.

Следующий период возбужденного геомагнитного фона, который все еще нельзя будет квалифицировать как магнитную бурю, произойдет в период с 6 по 8 февраля.

Потом магнитосфера снова успокоится, но в период с 12-го по 16-е еще раз станет возбужденной. 28 февраля ожидается полноценная магнитная буря уровня G1.

Отметим, что точный прогноз можно составить всего на один час. Поэтому рекомендуется проверять возможные изменения и следить за новостями.

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Что делать во время магнитных бурь

Считается, что ухудшение самочувствия — не более чем самовнушение.

Как облегчить себе жизнь во время магнитных бурь:

накануне изменения в магнитосфере хорошо выспаться, чтобы не провоцировать скачки настроения, а также усиление сонливости и усталости;

при появлении признаков недомогания принять контрастный душ, использовать прохладный компресс или выйти на свежий воздух;

в дни магнитных бурь стараться проводить меньше времени за компьютером и смартфоном;

сосредоточиться на факторах, имеющих доказанное влияние на здоровье: это сбалансированное питание, регулярная физическая активность, отказ от вредных привычек, полноценный сон.

Если вы считаете себя метеочувствительным, попробуйте вести дневник, в котором отмечайте свое самочувствие и наличие магнитных бурь. Возможно, это поможет вам увидеть закономерности или их отсутствие.