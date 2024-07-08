5 вкусных закусок на скорую руку: рецепты от шеф-повара

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Закуски — это легкие блюда, которые помогут разогреть аппетит перед застольем и выручат, если вот-вот придут гости, а у вас еще ничего не готово. На приготовление уходит всего 10-15 минут. Но при этом блюда получаются вкусными и сытными.

Рецептами пяти закусок поделился шеф-повар медиаплатформы о еде Сергей Кузнецов.

Камамбер в духовке с тостами

Закуска, как говорится, и в пир, и в мир. Если классическая сырная нарезка наскучила, время экспериментировать — разогреть камамбер в духовке и украсить его ароматными травами. Он идеально плавится и тянется.

Ингредиенты:

камамбер — 1 упаковка;

свежий розмарин, тимьян и шалфей — 10 г;

мед — 1 ст. л.;

сок лимона — 1 ч. л.;

цедра лимона — 10 г;

багет — 1/2 шт.;

оливковое масло — 1 ст. л.

Фото istockphoto.com/Eugenia Lucasenco

Способ приготовления:

Достать камамбер из упаковки и сделать небольшие надрезы крест-накрест. Сделать из фольги неглубокую корзинку и положить туда камамбер, чтобы он не потерял форму в духовке. Нашинковать свежую зелень и смешать ее с оливковым маслом, медом, цедрой и соком лимона. Нанести полученную массу сверху на камамбер. Половинку багета нарезать ломтиками. Положить в центр противня камамбер, а вокруг него — хлеб, смазанный оливковым маслом. Всего 6-8 минут в разогретой до 220° духовке — и блюдо готово: багет подрумянится, а сыр пропитается специями и станет тягучим. При подаче тарелку можно украсить жареной грушей и грецкими орехами.

Багет с хумусом

Из чего обычно готовят сэндвичи? Сыр, колбаса или слабосоленая красная рыба, свежие овощи и батон. Хорошей альтернативой станет хрустящий багет с хумусом. Такая закуска богата растительным белком, содержит много клетчатки и железа — будет не только вкусно, но и полезно.

Ингредиенты:

багет (или зерновой хлеб) — 1 шт.;

хумус — 100 г;

вяленые помидоры — 80 г;

салат-корн — 30 г;

соль — по вкусу;

масло сливочное — 30 г.

Фото istockphoto.com/Carolina Rudah

Способ приготовления:

Багет тонко нарезать и с одной стороны смазать тонким слоем сливочного масла. Хлеб можно поджарить несколькими способами. Первый — разогреть сухую сковородку, выложить на нее кусочек маслом вниз и обжарить до золотистой корочки. После перевернуть и оставить еще на несколько минут до золотистости. Второй способ — отправить ломтики багета на несколько минут в тостер. На каждый ломтик хлеба намазать по столовой ложке хумуса, добавить соль. При желании украсить вялеными помидорами и листьями салата. Закуска готова! Подавать лучше сразу, пока багет не остыл.

Творог с чесноком

Еще одна идея закуски на скорую руку. Намазку можно подавать с хлебом. Такое блюдо хорошо подойдет для фуршета или встречи гостей.

Ингредиенты:

багет — 1 шт.;

зерненый творог — 100 г;

пармезан — 30 г;

свежая зелень (базилик, тархун и петрушка) — 1/4 пучка;

руккола или петрушка для украшения — 20 г;

чеснок — 1 зубчик;

оливковое масло — 1 ст. л.;

соль и перец — по вкусу.

Фото istockphoto.com/peredniankina

Способ приготовления:

Чеснок почистить и измельчить с помощью специального пресса. Мелко нашинковать базилик, тархун и петрушку. Смешать творог с чесноком и измельченной зеленью. Добавить оливковое масло, соль и перец. Нарезать пармезан тонкими слайсами — сделать это можно при помощи овощечистки. Нарезать багет небольшими кусочками, смазать тонким слоем сливочного масла с одной стороны и обжарить на сухой сковороде. Или просто отправить в тостер. На ломтики выложить творожную основу, сверху — рукколу и кусочки пармезана, если есть желание.

«Капрезе» с томатами на гриле

Если у вас намечается застолье, в качестве холодной закуски можно подать итальянский салат «Капрезе». На приготовление этой вариации уйдет не больше времени, чем по классическому рецепту.

Ингредиенты:

помидоры среднего размера — 2 шт.;

моцарелла — 120 г;

каперсы — 100 г;

орегано — 1 веточка;

чеснок — 1 зубчик;

свежий базилик — 1 веточка;

соль, сахар, перец — по вкусу.

Фото istockphoto.com/MARIIA VASILEVA

Первый способ приготовления:

Помыть томаты, разрезать их вдоль на ровные части и удалить плодоножку. Нашинковать каперсы, орегано и смешать их с солью и сахаром. Выложить помидоры в одноразовый алюминиевый лоток и покрыть пряной смесью. Разогреть гриль закрытого типа (с крышкой) от 230° до 300° и поместить в него лоток. При возможности добавить щепы для копчения на угли и закрыть крышку гриля. Слегка поджарить овощи, примерно 3 - 4 минуты. Запечь томаты можно и в духовке. Разогреть ее до 210° и выложить на противень одним слоем. Готовить овощи 10 - 15 минут. После приготовления поставить лоток на стол, чтобы томаты немного остыли. Сверху можно нарвать или нарезать дольками моцареллу. Также можно выложить помидоры и моцареллу по очереди в круглой тарелке. Посыпать салат базиликом, солью и перцем. При желании украсить зеленью. Подавать блюдо можно сразу.

Второй способ приготовления:

Помыть томаты, разрезать их вдоль на ровные части и удалить плодоножку. Нашинковать каперсы, орегано и смешать их с солью и сахаром. Томаты можно запечь на гриле пару минут, а затем сверху добавить моцареллу. Получится сочная начинка, которую можно выложить на ломтик жареной чиабатты. Сверху добавить нашинкованный базилик и можно подавать к столу.

Тосты с жареным бананом

Если хочется сладкого с хрустящей корочкой, приготовьте классический тост с карамелизированным бананом.

Ингредиенты:

тост бриошь или сдобная булка — 2 шт.;

бананы — 2 шт.;

грецкие орехи — 90 г;

масло сливочное — 20 г;

тростниковый сахар — 50 г;

мороженое — 50 - 100 г.

Фото istockphoto.com/vaaseenaa

Способ приготовления: