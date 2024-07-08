5 вкусных закусок на скорую руку: рецепты от шеф-повара
Закуски — это легкие блюда, которые помогут разогреть аппетит перед застольем и выручат, если вот-вот придут гости, а у вас еще ничего не готово. На приготовление уходит всего 10-15 минут. Но при этом блюда получаются вкусными и сытными.
Рецептами пяти закусок поделился шеф-повар медиаплатформы о еде Сергей Кузнецов.
Камамбер в духовке с тостами
Закуска, как говорится, и в пир, и в мир. Если классическая сырная нарезка наскучила, время экспериментировать — разогреть камамбер в духовке и украсить его ароматными травами. Он идеально плавится и тянется.
Ингредиенты:
- камамбер — 1 упаковка;
- свежий розмарин, тимьян и шалфей — 10 г;
- мед — 1 ст. л.;
- сок лимона — 1 ч. л.;
- цедра лимона — 10 г;
- багет — 1/2 шт.;
- оливковое масло — 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Достать камамбер из упаковки и сделать небольшие надрезы крест-накрест.
- Сделать из фольги неглубокую корзинку и положить туда камамбер, чтобы он не потерял форму в духовке.
- Нашинковать свежую зелень и смешать ее с оливковым маслом, медом, цедрой и соком лимона. Нанести полученную массу сверху на камамбер.
- Половинку багета нарезать ломтиками.
- Положить в центр противня камамбер, а вокруг него — хлеб, смазанный оливковым маслом.
- Всего 6-8 минут в разогретой до 220° духовке — и блюдо готово: багет подрумянится, а сыр пропитается специями и станет тягучим.
- При подаче тарелку можно украсить жареной грушей и грецкими орехами.
Багет с хумусом
Из чего обычно готовят сэндвичи? Сыр, колбаса или слабосоленая красная рыба, свежие овощи и батон. Хорошей альтернативой станет хрустящий багет с хумусом. Такая закуска богата растительным белком, содержит много клетчатки и железа — будет не только вкусно, но и полезно.
Ингредиенты:
- багет (или зерновой хлеб) — 1 шт.;
- хумус — 100 г;
- вяленые помидоры — 80 г;
- салат-корн — 30 г;
- соль — по вкусу;
- масло сливочное — 30 г.
Способ приготовления:
- Багет тонко нарезать и с одной стороны смазать тонким слоем сливочного масла. Хлеб можно поджарить несколькими способами. Первый — разогреть сухую сковородку, выложить на нее кусочек маслом вниз и обжарить до золотистой корочки. После перевернуть и оставить еще на несколько минут до золотистости. Второй способ — отправить ломтики багета на несколько минут в тостер.
- На каждый ломтик хлеба намазать по столовой ложке хумуса, добавить соль.
- При желании украсить вялеными помидорами и листьями салата.
- Закуска готова! Подавать лучше сразу, пока багет не остыл.
Творог с чесноком
Еще одна идея закуски на скорую руку. Намазку можно подавать с хлебом. Такое блюдо хорошо подойдет для фуршета или встречи гостей.
Ингредиенты:
- багет — 1 шт.;
- зерненый творог — 100 г;
- пармезан — 30 г;
- свежая зелень (базилик, тархун и петрушка) — 1/4 пучка;
- руккола или петрушка для украшения — 20 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- соль и перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Чеснок почистить и измельчить с помощью специального пресса.
- Мелко нашинковать базилик, тархун и петрушку.
- Смешать творог с чесноком и измельченной зеленью. Добавить оливковое масло, соль и перец.
- Нарезать пармезан тонкими слайсами — сделать это можно при помощи овощечистки.
- Нарезать багет небольшими кусочками, смазать тонким слоем сливочного масла с одной стороны и обжарить на сухой сковороде. Или просто отправить в тостер.
- На ломтики выложить творожную основу, сверху — рукколу и кусочки пармезана, если есть желание.
«Капрезе» с томатами на гриле
Если у вас намечается застолье, в качестве холодной закуски можно подать итальянский салат «Капрезе». На приготовление этой вариации уйдет не больше времени, чем по классическому рецепту.
Ингредиенты:
- помидоры среднего размера — 2 шт.;
- моцарелла — 120 г;
- каперсы — 100 г;
- орегано — 1 веточка;
- чеснок — 1 зубчик;
- свежий базилик — 1 веточка;
- соль, сахар, перец — по вкусу.
Первый способ приготовления:
- Помыть томаты, разрезать их вдоль на ровные части и удалить плодоножку.
- Нашинковать каперсы, орегано и смешать их с солью и сахаром.
- Выложить помидоры в одноразовый алюминиевый лоток и покрыть пряной смесью. Разогреть гриль закрытого типа (с крышкой) от 230° до 300° и поместить в него лоток. При возможности добавить щепы для копчения на угли и закрыть крышку гриля. Слегка поджарить овощи, примерно 3-4 минуты. Запечь томаты можно и в духовке. Разогреть ее до 210° и выложить на противень одним слоем. Готовить овощи 10-15 минут.
- После приготовления поставить лоток на стол, чтобы томаты немного остыли. Сверху можно нарвать или нарезать дольками моцареллу. Также можно выложить помидоры и моцареллу по очереди в круглой тарелке.
- Посыпать салат базиликом, солью и перцем. При желании украсить зеленью. Подавать блюдо можно сразу.
Второй способ приготовления:
- Помыть томаты, разрезать их вдоль на ровные части и удалить плодоножку.
- Нашинковать каперсы, орегано и смешать их с солью и сахаром.
- Томаты можно запечь на гриле пару минут, а затем сверху добавить моцареллу. Получится сочная начинка, которую можно выложить на ломтик жареной чиабатты. Сверху добавить нашинкованный базилик и можно подавать к столу.
Тосты с жареным бананом
Если хочется сладкого с хрустящей корочкой, приготовьте классический тост с карамелизированным бананом.
Ингредиенты:
- тост бриошь или сдобная булка — 2 шт.;
- бананы — 2 шт.;
- грецкие орехи — 90 г;
- масло сливочное — 20 г;
- тростниковый сахар — 50 г;
- мороженое — 50-100 г.
Способ приготовления:
- Пару минут обжаривать бриошь на разогретой сковороде со сливочным маслом или отправить в тостер.
- Взять другую сковороду, разогреть ее и высыпать сахар. Добавить сливочное масло и нагреть массу до получения светлой карамели.
- Очистить банан, чтобы на нем не осталось волокон от кожуры, и нарезать толщиной не более сантиметра.
- Обжарить бананы на сковороде с карамелью по минуте с каждой стороны.
- Бананы выложить на тосты. При подаче украсить карамелизированными орехами и шариком мороженого.