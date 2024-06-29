Как приготовить сырники из творога: 3 лучших рецепта

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Сырники из творога — это классическое блюдо, которое любят и взрослые, и дети. Его приготовление не займет много времени, а результат точно порадует вас и ваших близких.

Рецепт классических сырников

Ингредиенты:

творог — 500 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 60 г (или по вкусу);

ванильный сахар — 15 г (по желанию);

мука — 60 г (и немного для панировки);

разрыхлитель теста — 2-2,5 г;

соль — щепотка;

сливочное масло — для жарки.

Фото istockphoto.com/Arx0nt

Способ приготовления:

1. Тщательно размять творог в глубокой миске до однородной массы.

2. В творог добавить яйца, сахар, ванильный сахар, соль и хорошо перемешать. Постепенно всыпать просеянную муку и разрыхлитель и замесите тесто. Оно должно получиться мягким и немного липким.

3. На столе разложить немного муки для панировки. Влажными руками сформировать из теста небольшие круглые лепешки толщиной около 1-1,5 см. Обвалять каждый сырник в муке.

4. На сковороде разогреть масло. Выложить сырники на сковороду и жарить на среднем огне до золотистой корочки, примерно по 3-4 минуты с каждой стороны.

5. Готовые сырники подавать горячими. Они прекрасно сочетаются со сметаной, медом, вареньем или свежими ягодами.

Рецепт полезных сырников без сахара из ржаной муки

Ингредиенты:

творог — 500 г;

мука ржаная цельнозерновая — 80 г;

яйцо — 1 шт.;

изюм — по вкусу;

отруби овсяные — по вкусу.

Фото istockphoto.com/Ryzhkov

Способ приготовления:

Отжать с творога всю сыворотку, переложить его в миску и растереть вилкой, чтобы не осталось комочков.

Добавить в массу яйцо и перемешать до однородности. Просеять в миску муку и замесить тесто. При желании можно добавить немного изюма, так завтрак обретет полезную сладость и немного кислинки.

Сформировать из получившегося теста комочки желаемого размера. Разогреть сковороду с антипригарным покрытием или с небольшим количеством масла для жарки. Поджарить сырники до золотистой корочки на среднем огне под крышкой Подавать такие сырники лучше с сухофруктами, медом и сметаной.

Рецепт пышных сырников в духовке

Ингредиенты:

творог — 500 г;

яичные белки — 3 шт.;

мука — 60-80 г;

сахар — 60 г;

разрыхлитель теста (или гашеная сода) — 2,5-5 г;

сахарная пудра и ягоды — по желанию (для сервировки).

Фото istockphoto.com/freeskyline

Способ приготовления: