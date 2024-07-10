Как приготовить курицу с луком и чесноком в духовке: 3 рецепта
Курицу может вкусно приготовить даже начинающий кулинар. Также у этого продукта высокая питательная ценность. Вместе с нутрициологом Лидией Квашниной поделились тремя рецептами курицы, которые точно станут любимыми у всей семьи.
Как приготовить курицу вкуснее
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Выбирайте охлажденное мясо, а не замороженное.
При заморозке образуются кристаллы льда, которые разрушают структуру клеток мяса. В результате этого курица теряет естественную текстуру и становится менее приятной на вкус.
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Добавьте свежевыжатый лимонный сок до и после приготовления.
Лимонный сок придаст куриному мясу приятную кислинку и сделает вкус более ярким.
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Смажьте курицу маслом.
Это нужно сделать для образования аппетитной корочки. В масле также лучше растворяются специи и соль.
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Добавьте немного воды в противень для запекания.
Чтобы курица равномерно приготовилась со всех сторон, необходимо добавить немного жидкости. По мере приготовления вода напитается соками мяса и ароматом специй. Жидкость потом можно использовать как соус к гарниру.
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Не готовьте курицу слишком долго.
Чтобы курица получилась вкусно, важно не передержать ее в духовке. Если вы увлекаетесь кулинарией, то специальный термометр может стать для вас отличным приобретением. С помощью него можно определить, готова ли курица, не разрезая ее. Температура мяса в самом толстом месте должна быть от 75°С до 83°С. Если у вас нет термометра, сделайте на мясе небольшой разрез. Слегка надавите: если сок прозрачный, без крови и розоватого оттенка, значит, курица готова.
Рецепты курицы с луком и чесноком
Рецепт курицы с луком и чесноком: классический рецепт
Ингредиенты
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целая курица — 1 шт. (около 1,5-2 кг);
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лук — 2 средних луковицы;
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чеснок — 4-5 зубчиков;
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оливковое масло — 4 ст. л.;
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вода — половина стакана;
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соль и перец — по вкусу;
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зелень (петрушка, укроп) — для украшения.
Способ приготовления
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Вымыть курицу внутри и снаружи, затем обсушить бумажными полотенцами.
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Разрезать курицу на куски (ножки, бедрышки, грудки).
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Смазать каждый из кусочков оливковым маслом. Посолить и поперчить курицу.
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Измельчить чеснок и натереть им курицу. Можно добавить другие специи по вкусу.
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Выложить курицу в форму для запекания. Залить мясо водой.
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Нарезать лук полукольцами и положить к курице.
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Закрыть форму фольгой.
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Запекать при температуре 180°С на протяжении двух часов.
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После приготовления по желанию посыпать зеленью.
Курица с луком и чесноком в сливочном соусе на рисе
Этот рецепт отлично подойдет для большой семьи: он рассчитан на восемь средних порций. В нем используется большое количество чеснока, однако в процессе приготовления его резкий вкус и запах компенсируются сливочным соусом.
Ингредиенты
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курица — 1 кг;
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рис пропаренный — 250 г;
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масло сливочное — 50 г;
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лук репчатый — 100 г;
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молоко жирностью 3% — 500 мл;
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сметана — 200 г;
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чеснок — 50 г;
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петрушка — 30 г;
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масло растительное — 1 ст. л.;
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соль — по вкусу;
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перец черный — по вкусу.
Способ приготовления
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Лук мелко нарезать и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета.
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Промыть рис. Выложить его в смазанную растительным маслом форму и смешать с жареным луком.
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Налить немного воды так, чтобы она только показывалась из-под риса, но не покрывала его полностью. Это делается для того, чтобы рис пропитался соком курицы.
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Курицу посолить, поперчить, выложить сверху на рис.
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Поставить форму в разогретую до 180°С духовку. Оставить в духовке до готовности риса (примерно на 40-50 минут). По мере приготовления необходимо несколько раз долить воду.
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Приготовить соус: молоко смешать со сметаной и измельченным чесноком.
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После того как рис приготовился, форму достать из духовки и залить все соусом. Увеличить температуру до 220°С. Поставить курицу и рис обратно в духовку.
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Как только соус начинает активно кипеть, достать курицу и рис из духовки. По желанию посыпать зеленью.
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Перед подачей дать немного остыть.
Курица со свежей зеленью, луком и чесноком в духовке
Ингредиенты
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куриные бедрышки — 5 шт.;
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оливковое масло — 2 ст. л.;
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зелень — 200-300 г;
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лук — 1 средняя луковица.
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соль — по вкусу;
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перец — по вкусу;
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специи — по вкусу.
Способ приготовления
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Посолить и поперчить курицу, выложить ее в форму для запекания, смазанную маслом. Закрыть форму фольгой.
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Разогреть духовку до 180°С, запекать курицу на протяжении 30 минут.
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Затем снять фольгу, увеличить температуру до 220°С и запекать до образования аппетитной корочки.
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Пока готовится курица, сделать заправку. Нарезать зелень, лук. Слегка размять их пестиком с небольшим количеством соли.
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Готовую курицу смешать с зеленой заправкой.