Как приготовить курицу с луком и чесноком в духовке: 3 рецепта

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Курицу может вкусно приготовить даже начинающий кулинар. Также у этого продукта высокая питательная ценность. Вместе с нутрициологом Лидией Квашниной поделились тремя рецептами курицы, которые точно станут любимыми у всей семьи.

Как приготовить курицу вкуснее

Выбирайте охлажденное мясо, а не замороженное.

При заморозке образуются кристаллы льда, которые разрушают структуру клеток мяса. В результате этого курица теряет естественную текстуру и становится менее приятной на вкус.

Добавьте свежевыжатый лимонный сок до и после приготовления.

Лимонный сок придаст куриному мясу приятную кислинку и сделает вкус более ярким.

Смажьте курицу маслом.

Это нужно сделать для образования аппетитной корочки. В масле также лучше растворяются специи и соль.

Добавьте немного воды в противень для запекания.

Чтобы курица равномерно приготовилась со всех сторон, необходимо добавить немного жидкости. По мере приготовления вода напитается соками мяса и ароматом специй. Жидкость потом можно использовать как соус к гарниру.

Не готовьте курицу слишком долго.

Чтобы курица получилась вкусно, важно не передержать ее в духовке. Если вы увлекаетесь кулинарией, то специальный термометр может стать для вас отличным приобретением. С помощью него можно определить, готова ли курица, не разрезая ее. Температура мяса в самом толстом месте должна быть от 75°С до 83°С. Если у вас нет термометра, сделайте на мясе небольшой разрез. Слегка надавите: если сок прозрачный, без крови и розоватого оттенка, значит, курица готова.

Рецепты курицы с луком и чесноком

Рецепт курицы с луком и чесноком: классический рецепт

Ингредиенты

целая курица — 1 шт. (около 1,5-2 кг);

лук — 2 средних луковицы;

чеснок — 4-5 зубчиков;

оливковое масло — 4 ст. л.;

вода — половина стакана;

соль и перец — по вкусу;

зелень (петрушка, укроп) — для украшения.

Фото istockphoto.com/hamikus

Способ приготовления

Вымыть курицу внутри и снаружи, затем обсушить бумажными полотенцами. Разрезать курицу на куски (ножки, бедрышки, грудки). Смазать каждый из кусочков оливковым маслом. Посолить и поперчить курицу. Измельчить чеснок и натереть им курицу. Можно добавить другие специи по вкусу. Выложить курицу в форму для запекания. Залить мясо водой. Нарезать лук полукольцами и положить к курице. Закрыть форму фольгой. Запекать при температуре 180°С на протяжении двух часов. После приготовления по желанию посыпать зеленью.

Курица с луком и чесноком в сливочном соусе на рисе

Этот рецепт отлично подойдет для большой семьи: он рассчитан на восемь средних порций. В нем используется большое количество чеснока, однако в процессе приготовления его резкий вкус и запах компенсируются сливочным соусом.

Ингредиенты

курица — 1 кг;

рис пропаренный — 250 г;

масло сливочное — 50 г;

лук репчатый — 100 г;

молоко жирностью 3% — 500 мл;

сметана — 200 г;

чеснок — 50 г;

петрушка — 30 г;

масло растительное — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

перец черный — по вкусу.

Фото istockphoto.com/LauriPatterson

Способ приготовления

Лук мелко нарезать и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета. Промыть рис. Выложить его в смазанную растительным маслом форму и смешать с жареным луком. Налить немного воды так, чтобы она только показывалась из-под риса, но не покрывала его полностью. Это делается для того, чтобы рис пропитался соком курицы. Курицу посолить, поперчить, выложить сверху на рис. Поставить форму в разогретую до 180°С духовку. Оставить в духовке до готовности риса (примерно на 40-50 минут). По мере приготовления необходимо несколько раз долить воду. Приготовить соус: молоко смешать со сметаной и измельченным чесноком. После того как рис приготовился, форму достать из духовки и залить все соусом. Увеличить температуру до 220°С. Поставить курицу и рис обратно в духовку. Как только соус начинает активно кипеть, достать курицу и рис из духовки. По желанию посыпать зеленью. Перед подачей дать немного остыть.

Курица со свежей зеленью, луком и чесноком в духовке

Ингредиенты

куриные бедрышки — 5 шт.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

зелень — 200-300 г;

лук — 1 средняя луковица.

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

специи — по вкусу.

Фото istockphoto.com/Stanislav Ostranitsa

Способ приготовления