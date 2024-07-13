Низкокалорийная окрошка: 3 интересных рецепта от шеф-повара

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Окрошка — блюдо, которое можно приготовить десятками разных способов. Варьировать можно как заправку (помимо кваса и кефира, заправкой могут быть сыворотка, минеральная вода со сметаной, вода с уксусом и так далее), так и основные ингредиенты.

Бренд-шеф ресторанного холдинга Руслан Италмазов рассказал, как сделать окрошку низкокалорийной, и поделился авторскими рецептами.

Как снизить калорийность окрошки

Усредненный набор продуктов для окрошки: картофель, яйца, огурцы, зелень, вареная колбаса, квас или кефир. Некоторые еще добавляют майонезно-горчичную смесь. Яйца и огурцы с зеленью заменять не стоит, зато можно положить в летний суп мясо или рыбу вместо колбасы. Это не только снизит калорийность блюда, но и увеличит его пользу. А еще позволит расширить собственные кулинарные горизонты.

Кроме того, из списка ингредиентов можно исключить картофель. Это поможет снизить калорийность готового блюда без последствий для вкуса.

Рецепты низкокалорийной окрошки

Диетическая окрошка с яйцом пашот

Главный секрет этой окрошки — яйца пашот. За счет варки без скорлупы они приобретают более нежную текстуру.

Ингредиенты:

запеченная говядина — 300 г;

яйца — 4 шт.;

зеленый лук — 1 пучок;

укроп — 1 пучок;

петрушка — 0,5 пучка;

свежие огурцы — 5 шт.;

редис — 1 пучок;

мацони — 200 г;

обезжиренный кефир — 800 г;

минеральная вода (несоленая) — 1 л;

соль, черный перец — по вкусу;

горчица, хрен — по вкусу.

Фото istockphoto.com/Elena_Vakhovskaya

Способ приготовления

Тщательно вымыть яйца, аккуратно разбить каждое в отдельные мисочки. Вскипятить в кастрюле 1,5 литра воды, убавить огонь, чтобы убрать активное бурление, добавить столовую ложку винного уксуса и начать размешивать воду ложкой по кругу для формирования воронки. Быстрым движением перелить одно сырое яйцо в центр воронки и осторожно перемешать. Оставить яйцо вариться на 5 минут, чтобы желток дошел до полной готовности. Достать яйцо шумовкой. Приготовить таким образом все яйца. Огурцы и редис промыть, обсушить, нарезать мелкими кубиками или натереть на терке. Яйца пашот также нарезать кубиками. Зелень промыть, измельчить, посыпать солью и немного размять руками, чтобы выделился сок. Мясо нарезать мелкими кубиками. Смешать все ингредиенты для заправки (мацони, кефир, минеральная вода, соль, черный перец, горчица, хрен) и охладить. Также заранее охладить посуду, в которой будет подаваться блюдо. Выложить нарезанные ингредиенты в порционные тарелки (по разным частям тарелки, как в боуле). Залить заправкой так, чтобы верхний слой ингредиентов оставался слегка виден. Украсить по желанию.

Окрошка с лососем и креветками

Ингредиенты:

слабосоленый лосось — 200 г;

отварные креветки — 100 г;

яйца — 4 шт.;

зеленый лук — 1 пучок;

укроп — 1 пучок;

свежие огурцы — 5 шт.;

сыворотка или белый квас — 1,5 л;

сметана — 100 мл;

соль, черный перец — по вкусу;

редис — по вкусу;

горчица, хрен — по вкусу;

лимон — 0,5 шт.

Фото istockphoto.com/Martyna87

Способ приготовления

Удалить из филе лосося все кости, нарезать мелкими кубиками. Очистить креветки. Два огурца натереть на терке, а три — нарезать мелкими кубиками. Яйца отварить, отделить белки от желтков, белки нарезать мелкими кубиками, желтки протереть сквозь сито. Лук и укроп мелко нарубить, посыпать солью и немного размять руками, чтобы выделился сок. Мясо нарезать мелкими кубиками. Смешать охлажденную сыворотку или квас со сметаной, добавить измельченные желтки, хорошо размешать, затем приправить горчицей, хреном, солью и свежемолотым перцем по вкусу. Выложить в тарелку слоями рыбу, яйца, зелень и огурцы, сверху украсить по вкусу. Залить заправкой, приправить парой капель сока лимона.

Диетическая окрошка с печеной свеклой и базиликом

Ингредиенты:

подкопченая куриная грудка — 300 г;

яйца — 4 шт.;

зеленый лук — 1 пучок;

молодая свекла с ботвой — 2 шт.;

укроп — 1 пучок;

фиолетовый базилик — 0,5 пучка;

свежие огурцы — 5 шт.;

редис — 1 пучок;

белый квас — 1 л;

огуречный рассол (от бочковых огурцов) — 100 г;

сметана — 100 г;

соль, черный перец — по вкусу;

горчица, хрен — по вкусу.

Фото istockphoto.com/Elena_Danileiko

Способ приготовления