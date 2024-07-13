Низкокалорийная окрошка: 3 интересных рецепта от шеф-повара
Окрошка — блюдо, которое можно приготовить десятками разных способов. Варьировать можно как заправку (помимо кваса и кефира, заправкой могут быть сыворотка, минеральная вода со сметаной, вода с уксусом и так далее), так и основные ингредиенты.
Бренд-шеф ресторанного холдинга Руслан Италмазов рассказал, как сделать окрошку низкокалорийной, и поделился авторскими рецептами.
Как снизить калорийность окрошки
Усредненный набор продуктов для окрошки: картофель, яйца, огурцы, зелень, вареная колбаса, квас или кефир. Некоторые еще добавляют майонезно-горчичную смесь. Яйца и огурцы с зеленью заменять не стоит, зато можно положить в летний суп мясо или рыбу вместо колбасы. Это не только снизит калорийность блюда, но и увеличит его пользу. А еще позволит расширить собственные кулинарные горизонты.
Вместо колбасы можно использовать отварную или запеченную индейку или говядину, подкопченную куриную грудку или малосольного лосося.
Кроме того, из списка ингредиентов можно исключить картофель. Это поможет снизить калорийность готового блюда без последствий для вкуса.
Для заправки нужно выбирать квас с минимальным содержанием сахара или обезжиренный кефир.
Рецепты низкокалорийной окрошки
Диетическая окрошка с яйцом пашот
Главный секрет этой окрошки — яйца пашот. За счет варки без скорлупы они приобретают более нежную текстуру.
Ингредиенты:
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запеченная говядина — 300 г;
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яйца — 4 шт.;
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зеленый лук — 1 пучок;
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укроп — 1 пучок;
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петрушка — 0,5 пучка;
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свежие огурцы — 5 шт.;
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редис — 1 пучок;
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мацони — 200 г;
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обезжиренный кефир — 800 г;
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минеральная вода (несоленая) — 1 л;
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соль, черный перец — по вкусу;
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горчица, хрен — по вкусу.
Способ приготовления
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Тщательно вымыть яйца, аккуратно разбить каждое в отдельные мисочки.
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Вскипятить в кастрюле 1,5 литра воды, убавить огонь, чтобы убрать активное бурление, добавить столовую ложку винного уксуса и начать размешивать воду ложкой по кругу для формирования воронки.
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Быстрым движением перелить одно сырое яйцо в центр воронки и осторожно перемешать.
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Оставить яйцо вариться на 5 минут, чтобы желток дошел до полной готовности.
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Достать яйцо шумовкой.
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Приготовить таким образом все яйца.
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Огурцы и редис промыть, обсушить, нарезать мелкими кубиками или натереть на терке.
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Яйца пашот также нарезать кубиками.
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Зелень промыть, измельчить, посыпать солью и немного размять руками, чтобы выделился сок.
-
Мясо нарезать мелкими кубиками.
-
Смешать все ингредиенты для заправки (мацони, кефир, минеральная вода, соль, черный перец, горчица, хрен) и охладить.
-
Также заранее охладить посуду, в которой будет подаваться блюдо.
-
Выложить нарезанные ингредиенты в порционные тарелки (по разным частям тарелки, как в боуле).
-
Залить заправкой так, чтобы верхний слой ингредиентов оставался слегка виден. Украсить по желанию.
Окрошка с лососем и креветками
Ингредиенты:
-
слабосоленый лосось — 200 г;
-
отварные креветки — 100 г;
-
яйца — 4 шт.;
-
зеленый лук — 1 пучок;
-
укроп — 1 пучок;
-
свежие огурцы — 5 шт.;
-
сыворотка или белый квас — 1,5 л;
-
сметана — 100 мл;
-
соль, черный перец — по вкусу;
-
редис — по вкусу;
-
горчица, хрен — по вкусу;
-
лимон — 0,5 шт.
Способ приготовления
-
Удалить из филе лосося все кости, нарезать мелкими кубиками.
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Очистить креветки.
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Два огурца натереть на терке, а три — нарезать мелкими кубиками.
-
Яйца отварить, отделить белки от желтков, белки нарезать мелкими кубиками, желтки протереть сквозь сито.
-
Лук и укроп мелко нарубить, посыпать солью и немного размять руками, чтобы выделился сок.
-
Мясо нарезать мелкими кубиками.
-
Смешать охлажденную сыворотку или квас со сметаной, добавить измельченные желтки, хорошо размешать, затем приправить горчицей, хреном, солью и свежемолотым перцем по вкусу.
-
Выложить в тарелку слоями рыбу, яйца, зелень и огурцы, сверху украсить по вкусу.
-
Залить заправкой, приправить парой капель сока лимона.
Диетическая окрошка с печеной свеклой и базиликом
Ингредиенты:
-
подкопченая куриная грудка — 300 г;
-
яйца — 4 шт.;
-
зеленый лук — 1 пучок;
-
молодая свекла с ботвой — 2 шт.;
-
укроп — 1 пучок;
-
фиолетовый базилик — 0,5 пучка;
-
свежие огурцы — 5 шт.;
-
редис — 1 пучок;
-
белый квас — 1 л;
-
огуречный рассол (от бочковых огурцов) — 100 г;
-
сметана — 100 г;
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соль, черный перец — по вкусу;
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горчица, хрен — по вкусу.
Способ приготовления
-
Яйца отварить и натереть на терке.
-
Свеклу вымыть, отделить ботву.
-
Разогреть духовку до 190 градусов.
-
Завернуть в фольгу свеклу (корнеплод) и запекать в духовке час-полтора (готовность проверять зубочисткой).
-
Запеченную свеклу охладить, очистить, нарезать мелкими кубиками.
-
Огурцы и редис промыть, обсушить, нарезать мелкими кубиками.
-
Куриную грудку также нарезать мелкими кубиками.
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Измельчить предварительно подготовленные укроп, зеленый лук, свекольную ботву без стеблей и базилик. Посыпать их солью и немного размять руками до выделения сока.
-
Смешать все нарезанные ингредиенты в супнице и убрать ее в холодильник.
-
Соединить квас и рассол, приправить солью, горчицей, хреном и черным свежемолотым перцем, охладить.
-
Для подачи залить нарезанные ингредиенты заправкой и украсить по желанию.