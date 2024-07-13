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Низкокалорийная окрошка: рецепты — ингредиенты и как приготовить
Питание и еда

Сегодня, 10:00

5 мин.

Низкокалорийная окрошка: 3 интересных рецепта от шеф-повара

Мария Сальникова
Руслан Италмазов
Бренд-шеф ресторанного холдинга
Окрошка на кефире
Фото istockphoto.com/Iulia Cozlenco
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Окрошка — блюдо, которое можно приготовить десятками разных способов. Варьировать можно как заправку (помимо кваса и кефира, заправкой могут быть сыворотка, минеральная вода со сметаной, вода с уксусом и так далее), так и основные ингредиенты.

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Бренд-шеф ресторанного холдинга Руслан Италмазов рассказал, как сделать окрошку низкокалорийной, и поделился авторскими рецептами.

Как снизить калорийность окрошки

Усредненный набор продуктов для окрошки: картофель, яйца, огурцы, зелень, вареная колбаса, квас или кефир. Некоторые еще добавляют майонезно-горчичную смесь. Яйца и огурцы с зеленью заменять не стоит, зато можно положить в летний суп мясо или рыбу вместо колбасы. Это не только снизит калорийность блюда, но и увеличит его пользу. А еще позволит расширить собственные кулинарные горизонты.

Вместо колбасы можно использовать отварную или запеченную индейку или говядину, подкопченную куриную грудку или малосольного лосося.
Руслан Италмазов
Бренд-шеф ресторанного холдинга

Кроме того, из списка ингредиентов можно исключить картофель. Это поможет снизить калорийность готового блюда без последствий для вкуса.

Для заправки нужно выбирать квас с минимальным содержанием сахара или обезжиренный кефир.
Руслан Италмазов
Бренд-шеф ресторанного холдинга

Рецепты низкокалорийной окрошки

Диетическая окрошка с яйцом пашот

Главный секрет этой окрошки — яйца пашот. За счет варки без скорлупы они приобретают более нежную текстуру.

Ингредиенты:

  • запеченная говядина — 300 г;

  • яйца — 4 шт.;

  • зеленый лук — 1 пучок;

  • укроп — 1 пучок;

  • петрушка — 0,5 пучка;

  • свежие огурцы — 5 шт.;

  • редис — 1 пучок;

  • мацони — 200 г;

  • обезжиренный кефир — 800 г;

  • минеральная вода (несоленая) — 1 л;

  • соль, черный перец — по вкусу;

  • горчица, хрен — по вкусу.

Фото istockphoto.com/Elena_Vakhovskaya

Способ приготовления

  1. Тщательно вымыть яйца, аккуратно разбить каждое в отдельные мисочки.

  2. Вскипятить в кастрюле 1,5 литра воды, убавить огонь, чтобы убрать активное бурление, добавить столовую ложку винного уксуса и начать размешивать воду ложкой по кругу для формирования воронки.

  3. Быстрым движением перелить одно сырое яйцо в центр воронки и осторожно перемешать.

  4. Оставить яйцо вариться на 5 минут, чтобы желток дошел до полной готовности.

  5. Достать яйцо шумовкой.

  6. Приготовить таким образом все яйца.

  7. Огурцы и редис промыть, обсушить, нарезать мелкими кубиками или натереть на терке.

  8. Яйца пашот также нарезать кубиками.

  9. Зелень промыть, измельчить, посыпать солью и немного размять руками, чтобы выделился сок.

  10. Мясо нарезать мелкими кубиками.

  11. Смешать все ингредиенты для заправки (мацони, кефир, минеральная вода, соль, черный перец, горчица, хрен) и охладить.

  12. Также заранее охладить посуду, в которой будет подаваться блюдо.

  13. Выложить нарезанные ингредиенты в порционные тарелки (по разным частям тарелки, как в боуле).

  14. Залить заправкой так, чтобы верхний слой ингредиентов оставался слегка виден. Украсить по желанию.

Окрошка с лососем и креветками

Ингредиенты:

  • слабосоленый лосось — 200 г;

  • отварные креветки — 100 г;

  • яйца — 4 шт.;

  • зеленый лук — 1 пучок;

  • укроп — 1 пучок;

  • свежие огурцы — 5 шт.;

  • сыворотка или белый квас — 1,5 л;

  • сметана — 100 мл;

  • соль, черный перец — по вкусу;

  • редис — по вкусу;

  • горчица, хрен — по вкусу;

  • лимон — 0,5 шт.

Фото istockphoto.com/Martyna87

Способ приготовления

  1. Удалить из филе лосося все кости, нарезать мелкими кубиками.

  2. Очистить креветки.

  3. Два огурца натереть на терке, а три — нарезать мелкими кубиками.

  4. Яйца отварить, отделить белки от желтков, белки нарезать мелкими кубиками, желтки протереть сквозь сито.

  5. Лук и укроп мелко нарубить, посыпать солью и немного размять руками, чтобы выделился сок.

  6. Мясо нарезать мелкими кубиками.

  7. Смешать охлажденную сыворотку или квас со сметаной, добавить измельченные желтки, хорошо размешать, затем приправить горчицей, хреном, солью и свежемолотым перцем по вкусу.

  8. Выложить в тарелку слоями рыбу, яйца, зелень и огурцы, сверху украсить по вкусу.

  9. Залить заправкой, приправить парой капель сока лимона.

Диетическая окрошка с печеной свеклой и базиликом

Ингредиенты:

  • подкопченая куриная грудка — 300 г;

  • яйца — 4 шт.;

  • зеленый лук — 1 пучок;

  • молодая свекла с ботвой — 2 шт.;

  • укроп — 1 пучок;

  • фиолетовый базилик — 0,5 пучка;

  • свежие огурцы — 5 шт.;

  • редис — 1 пучок;

  • белый квас — 1 л;

  • огуречный рассол (от бочковых огурцов) — 100 г;

  • сметана — 100 г;

  • соль, черный перец — по вкусу;

  • горчица, хрен — по вкусу.

Фото istockphoto.com/Elena_Danileiko

Способ приготовления

  1. Яйца отварить и натереть на терке.

  2. Свеклу вымыть, отделить ботву.

  3. Разогреть духовку до 190 градусов.

  4. Завернуть в фольгу свеклу (корнеплод) и запекать в духовке час-полтора (готовность проверять зубочисткой).

  5. Запеченную свеклу охладить, очистить, нарезать мелкими кубиками.

  6. Огурцы и редис промыть, обсушить, нарезать мелкими кубиками.

  7. Куриную грудку также нарезать мелкими кубиками.

  8. Измельчить предварительно подготовленные укроп, зеленый лук, свекольную ботву без стеблей и базилик. Посыпать их солью и немного размять руками до выделения сока.

  9. Смешать все нарезанные ингредиенты в супнице и убрать ее в холодильник.

  10. Соединить квас и рассол, приправить солью, горчицей, хреном и черным свежемолотым перцем, охладить.

  11. Для подачи залить нарезанные ингредиенты заправкой и украсить по желанию.

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