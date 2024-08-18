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Рецепты шоколадных кейк-попсов: как приготовить кейк-попс
Питание и еда

Сегодня, 10:00

7 мин.

Как приготовить шоколадные кейк-попсы: 3 простых рецепта

Мария Задорожная
Автор
Вячеслав Дегтев
Шеф-повар
Шоколадные кейк-попсы
Фото badmanproduction/istockphoto.com
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Многие слышали о таком интересном десерте, как кейк-попс. Его придумала блогер и кондитер из США Энджи Дадли. Мастер однажды спросила у подписчиков, что они скажут, если увидят леденец, но только из теста. Идею кондитера не поддержали, но это только раззадорило девушку. Сначала Энджи придумала название десерту, а уже потом стала искать способы его приготовить. Свои попытки она выкладывала в социальные сети. Подписчики оценили старания кондитера, и блог Энджи стал набирать популярность.

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Сейчас без кейк-попсов не обходится ни один детский праздник. Ведь такой необычный десерт точно привлекает внимание, и его удобно есть на улице, в песочнице, парке. А приготовить сладость еще проще. Вместе с шеф-поваром Вячеславов Дегтевым делимся простыми рецептами кейк-попсов, которые сможет приготовить даже ребенок.

Что такое кейк-попс

«Кейк-попс» в переводе с английского означает «торт на палочке». Это миниатюрное пирожное, оформленное как леденец. Его совсем не сложно приготовить самому, ведь кроме продуктов, миксера и палочек ничего не потребуется.

Шоколадные кейк-попсы
Фото bhofack2/istockphoto.com

На любом застолье, будь то свадьба или день рождения, пирожные разбирают сразу же. Секрет их популярности — яркий дизайн, маленькая порция, отличный вкус и удобство. Ведь с таким десертом не нужны тарелка и вилка, его можно легко взять с собой.

Классический список ингредиентов, которые понадобятся для приготовления шоколадных кейк-попсов, включает:

  • шоколадный бисквит;

  • шоколадную глазурь;

  • пищевые красители и/или декоративную посыпку;

  • сгущенку.

Некоторые кейк-попсы делают из крошки печенья и плотного крема.

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Секреты приготовления

Сам процесс приготовления кейк-попсов очень прост, но столкнуться с проблемами все же можно. Иногда шарики из теста могут плохо сидеть на палочках или ломаться, а глазурь — неравномерно распределяться. Чтобы этого не случилось, шеф-повар Вячеслав Дегтев дает несколько советов:

  • Жидкие ингредиенты лучше вводить постепенно, порциями, чтобы добиться нужной консистенции.

  • Чтобы понять готовность массы, нужно скатать шарик и слегка надавить на него. Если на поверхности появились трещины, следует добавить еще крема.

  • Важно добиться гладкой поверхности шарика, так как трещины помешают глазури ровно лечь.

  • Заготовки для десерта должны хорошо схватиться, поэтому их следует охладить. Если этого не сделать, шарик будет неплотно прилегать к палочке, спадать с нее или прокручиваться. Поэтому будущие кейк-попсы перед формовкой лучше подержать в холодильнике или в морозильной камере.

  • Готовить сладость нужно оперативно: важно не дать шарикам нагреться до комнатной температуры. Если не получается сделать все за раз, лучше убрать часть заготовок в холодильник.

  • Для глазури необходимо выбирать глубокую и узкую форму. В нее удобно полностью опускать шарик, а на бортиках будет оставаться меньше глазури. Отлично подойдет стакан.

Рецепт шоколадного бисквита

За основу возьмем классический шоколадный бисквит, которого хватит, чтобы приготовить минимум десять кейк-попсов.
Вячеслав Дегтев
Шеф-повар

Ингредиенты:

  • яйцо — 4 шт.;

  • сахар — 120 г;

  • мука — 100 г;

  • какао — 20 г.

Шоколадный бисквит
Фото Qwart/istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Разделить яйца на белки и желтки. В отдельной чаше взбить белки, вводя постепенно сахар — в три приема. Должна получиться плотная меренга.

  2. По одному добавить во взбитый белок с сахаром желток, перемешивая на минимальной скорости миксера. Масса должна получиться воздушной и светлой.

  3. В отдельной чаше смешать просеянную муку и какао.

  4. В два приема добавить муку с какао в яично-белковую смесь, при помощи силиконовой лопатки перемешать тесто снизу вверх.

  5. Взять форму для выпекания (ориентировочно 16х10 см) и смазать небольшим количеством сливочного масла.

  6. Вылить тесто в форму и выпекать в разогретой до 160-170 градусов духовке в режиме «верх и низ» примерно 50 минут.

  7. Готовность проверить шпажкой: она должна быть сухой и чистой после протыкания бисквита.

3 рецепта шоколадных кейк-попсов

Для украшения десерта можно использовать кокосовую стружку, кондитерскую посыпку, миндальные хлопья и любой другой декор, который нравится.
Вячеслав Дегтев
Шеф-повар

Классический рецепт шоколадных кейк-попсов

Ингредиенты (десять порций):

  • бисквитная шоколадная крошка — 200 г;

  • сливочное масло — 40 г;

  • вареная сгущенка — 50 г;

  • шоколад — 70 г;

  • растительное масло — 10 г.

Кейк-попсы в тарелке
Фото 5second/istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Подготовить ингредиенты, они должны быть комнатной температуры.

  2. В глубокой миске смешать бисквитную шоколадную крошку, мягкое сливочное масло и сгущенку. Должна получиться однородная смесь, без комков бисквита и масла.

  3. Из полученной смеси сформировать шарики и прикрепить к ним шпажку, затем убрать в холодильник на 20-30 минут.

  4. Шоколад растопить на паровой бане, но стараться не перегреть его.

  5. Добавить к шоколаду растительное масло и перемешать, затем перелить в глубокую емкость.

  6. Достать шарики из холодильника и аккуратно окунуть в глазурь, посыпать присыпкой, после снова поместить кейк-попсы в холодильник примерно на три часа.

Шоколадные кейк-попсы с творожным сыром

Ингредиенты (десять порций):

  • шоколадная бисквитная крошка — 300 г;

  • творожный сыр — 100 г;

  • сливки 33% — 70 мл;

  • сахарная пудра — 40 г;

  • темный шоколад — 150 г;

  • растительное масло — 10 г.

Кейк-попсы с творожным сыром.
Фото ALLEKO/istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Творожный сыр и сливки охладить до комнатной температуры и соединить с пудрой, а затем пробить миксером.

  2. После добавить к ним бисквитную крошку и перемешать до однородной массы (без комочков).

  3. Скатать одинаковые шарики из полученной массы, закрепить на них шпажки и убрать в морозильную камеру на 30 минут.

  4. Для глазури растопить шоколад на паровой бане и добавить к нему растительное масло, все тщательно перемешать.

  5. Достать пирожные из холодильника, обмакнуть их в глазурь и дать стечь ее остаткам.

  6. Украсить готовую сладость по желанию и отправить кейк-попсы в холодильник на три часа.

Шоколадные кейк-попсы с вишневым джемом

Ингредиенты (десять порций):

  • шоколадная бисквитная крошка — 500 г;

  • сметана — 60 г;

  • вареная сгущенка — 30 г;

  • вишневый джем — 50 г;

  • темный шоколад — 200 г;

  • растительное масло — 20 г.

Кейк-попсы с вишневым джемом.
Фото Sunlight19/istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. В емкости смешать сметану, сгущенку и вишневый джем до однородной массы.

  2. Добавить бисквитную крошку и все тщательно перемешать, чтобы не было комочков.

  3. Сформировать из массы шарики, закрепить на них шпажки и отправить в морозильную камеру на 20-30 минут.

  4. На паровой бане растопить темный шоколад, добавить к нему масло и перемешать.

  5. Шарики достать из морозильной камеры и окунуть в глазурь, дать ей стечь.

  6. Кейк-попсы отправить в холодильник на четыре часа для стабилизации и застывания глазури.

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