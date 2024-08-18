Как приготовить шоколадные кейк-попсы: 3 простых рецепта
Многие слышали о таком интересном десерте, как кейк-попс. Его придумала блогер и кондитер из США Энджи Дадли. Мастер однажды спросила у подписчиков, что они скажут, если увидят леденец, но только из теста. Идею кондитера не поддержали, но это только раззадорило девушку. Сначала Энджи придумала название десерту, а уже потом стала искать способы его приготовить. Свои попытки она выкладывала в социальные сети. Подписчики оценили старания кондитера, и блог Энджи стал набирать популярность.
Сейчас без кейк-попсов не обходится ни один детский праздник. Ведь такой необычный десерт точно привлекает внимание, и его удобно есть на улице, в песочнице, парке. А приготовить сладость еще проще. Вместе с шеф-поваром Вячеславов Дегтевым делимся простыми рецептами кейк-попсов, которые сможет приготовить даже ребенок.
Что такое кейк-попс
«Кейк-попс» в переводе с английского означает «торт на палочке». Это миниатюрное пирожное, оформленное как леденец. Его совсем не сложно приготовить самому, ведь кроме продуктов, миксера и палочек ничего не потребуется.
На любом застолье, будь то свадьба или день рождения, пирожные разбирают сразу же. Секрет их популярности — яркий дизайн, маленькая порция, отличный вкус и удобство. Ведь с таким десертом не нужны тарелка и вилка, его можно легко взять с собой.
Классический список ингредиентов, которые понадобятся для приготовления шоколадных кейк-попсов, включает:
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шоколадный бисквит;
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шоколадную глазурь;
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пищевые красители и/или декоративную посыпку;
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сгущенку.
Некоторые кейк-попсы делают из крошки печенья и плотного крема.
Секреты приготовления
Сам процесс приготовления кейк-попсов очень прост, но столкнуться с проблемами все же можно. Иногда шарики из теста могут плохо сидеть на палочках или ломаться, а глазурь — неравномерно распределяться. Чтобы этого не случилось, шеф-повар Вячеслав Дегтев дает несколько советов:
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Жидкие ингредиенты лучше вводить постепенно, порциями, чтобы добиться нужной консистенции.
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Чтобы понять готовность массы, нужно скатать шарик и слегка надавить на него. Если на поверхности появились трещины, следует добавить еще крема.
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Важно добиться гладкой поверхности шарика, так как трещины помешают глазури ровно лечь.
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Заготовки для десерта должны хорошо схватиться, поэтому их следует охладить. Если этого не сделать, шарик будет неплотно прилегать к палочке, спадать с нее или прокручиваться. Поэтому будущие кейк-попсы перед формовкой лучше подержать в холодильнике или в морозильной камере.
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Готовить сладость нужно оперативно: важно не дать шарикам нагреться до комнатной температуры. Если не получается сделать все за раз, лучше убрать часть заготовок в холодильник.
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Для глазури необходимо выбирать глубокую и узкую форму. В нее удобно полностью опускать шарик, а на бортиках будет оставаться меньше глазури. Отлично подойдет стакан.
Рецепт шоколадного бисквита
За основу возьмем классический шоколадный бисквит, которого хватит, чтобы приготовить минимум десять кейк-попсов.
Ингредиенты:
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яйцо — 4 шт.;
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сахар — 120 г;
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мука — 100 г;
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какао — 20 г.
Способ приготовления:
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Разделить яйца на белки и желтки. В отдельной чаше взбить белки, вводя постепенно сахар — в три приема. Должна получиться плотная меренга.
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По одному добавить во взбитый белок с сахаром желток, перемешивая на минимальной скорости миксера. Масса должна получиться воздушной и светлой.
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В отдельной чаше смешать просеянную муку и какао.
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В два приема добавить муку с какао в яично-белковую смесь, при помощи силиконовой лопатки перемешать тесто снизу вверх.
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Взять форму для выпекания (ориентировочно 16х10 см) и смазать небольшим количеством сливочного масла.
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Вылить тесто в форму и выпекать в разогретой до 160-170 градусов духовке в режиме «верх и низ» примерно 50 минут.
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Готовность проверить шпажкой: она должна быть сухой и чистой после протыкания бисквита.
3 рецепта шоколадных кейк-попсов
Для украшения десерта можно использовать кокосовую стружку, кондитерскую посыпку, миндальные хлопья и любой другой декор, который нравится.
Классический рецепт шоколадных кейк-попсов
Ингредиенты (десять порций):
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бисквитная шоколадная крошка — 200 г;
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сливочное масло — 40 г;
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вареная сгущенка — 50 г;
-
шоколад — 70 г;
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растительное масло — 10 г.
Способ приготовления:
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Подготовить ингредиенты, они должны быть комнатной температуры.
-
В глубокой миске смешать бисквитную шоколадную крошку, мягкое сливочное масло и сгущенку. Должна получиться однородная смесь, без комков бисквита и масла.
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Из полученной смеси сформировать шарики и прикрепить к ним шпажку, затем убрать в холодильник на 20-30 минут.
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Шоколад растопить на паровой бане, но стараться не перегреть его.
-
Добавить к шоколаду растительное масло и перемешать, затем перелить в глубокую емкость.
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Достать шарики из холодильника и аккуратно окунуть в глазурь, посыпать присыпкой, после снова поместить кейк-попсы в холодильник примерно на три часа.
Шоколадные кейк-попсы с творожным сыром
Ингредиенты (десять порций):
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шоколадная бисквитная крошка — 300 г;
-
творожный сыр — 100 г;
-
сливки 33% — 70 мл;
-
сахарная пудра — 40 г;
-
темный шоколад — 150 г;
-
растительное масло — 10 г.
Способ приготовления:
-
Творожный сыр и сливки охладить до комнатной температуры и соединить с пудрой, а затем пробить миксером.
-
После добавить к ним бисквитную крошку и перемешать до однородной массы (без комочков).
-
Скатать одинаковые шарики из полученной массы, закрепить на них шпажки и убрать в морозильную камеру на 30 минут.
-
Для глазури растопить шоколад на паровой бане и добавить к нему растительное масло, все тщательно перемешать.
-
Достать пирожные из холодильника, обмакнуть их в глазурь и дать стечь ее остаткам.
-
Украсить готовую сладость по желанию и отправить кейк-попсы в холодильник на три часа.
Шоколадные кейк-попсы с вишневым джемом
Ингредиенты (десять порций):
-
шоколадная бисквитная крошка — 500 г;
-
сметана — 60 г;
-
вареная сгущенка — 30 г;
-
вишневый джем — 50 г;
-
темный шоколад — 200 г;
-
растительное масло — 20 г.
Способ приготовления:
-
В емкости смешать сметану, сгущенку и вишневый джем до однородной массы.
-
Добавить бисквитную крошку и все тщательно перемешать, чтобы не было комочков.
-
Сформировать из массы шарики, закрепить на них шпажки и отправить в морозильную камеру на 20-30 минут.
-
На паровой бане растопить темный шоколад, добавить к нему масло и перемешать.
-
Шарики достать из морозильной камеры и окунуть в глазурь, дать ей стечь.
-
Кейк-попсы отправить в холодильник на четыре часа для стабилизации и застывания глазури.