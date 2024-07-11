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Кондитер поделилась рецептом сырников без сахара
Питание и еда

Сегодня, 17:10

1 мин.

Кондитер поделилась рецептом сырников без сахара

Мария Маковей
Автор
Сырники на тарелке
Фото ariha-kitchen/istockphoto.com
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Кондитер Виктория Бредис поделилась с «СЭ» рецептом сырников без сахара из ржаной муки. Чтобы приготовить блюдо, следует взять 500 г творога, 80 г цельнозерновой ржаной муки, одно яйцо. По желанию можно добавить изюм.

Для начала нужно отжать из творога всю сыворотку, переложить в миску и размять вилкой, чтобы масса была без комочков.

«Для сырников лучше выбирать творог с жирностью от 5% и выше. Такой продукт сделает сырники более нежными и вкусными. Если творог суховат или имеет комки, его можно протереть через сито или воспользоваться блендером», — добавила эксперт.

Затем в творожную массу следует добавить яйцо, перемешать все до однородности. Просеять муку и добавить ее в творог с яйцом. Также по желанию можно дополнить сырники изюмом, он придаст блюду кислинки и немного сладости. При этом специалист советует добавлять муку постепенно, чтобы лакомство не было слишком плотными. По ее словам, тесто должно быть мягким, но не прилипать к рукам.

Затем нужно сформировать из теста комочки желаемого размера, разогреть сковороду с антипригарным покрытием или небольшим количеством масла для жарки. Жарить сырники необходимо на среднем огне под крышкой до появления золотистой корочки. Подавать блюдо эксперт рекомендует со сметаной, медом или сухофруктами.

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