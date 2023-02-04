Что можно и нельзя есть с брекетами? Отвечает стоматолог

От некоторых продуктов лучше отказаться даже тем, у кого идеальные зубы.

Ношение конструкций для исправления прикуса вносит свои коррективы в привычный образ жизни. В особенности это касается питания. В течение всего времени использования брекетов необходимо соблюдать некоторые правила. Разбираемся, что можно есть, а от чего лучше отказаться.

Когда можно есть после установки брекетов

В зависимости от сложности проведенной процедуры врачи рекомендуют принимать пищу спустя один-два часа. При установке брекетов это правило тоже работает. Однако в большей степени все зависит от самого пациента, которому требуется время для адаптации к новым ощущениям. Из-за чужеродных элементов во рту возможен не только дискомфорт, но и боль. Зубы подвергаются давлению, слизистая может повреждаться от трения о брекеты.

Что нельзя есть с брекетами

После того как была установлена брекет-система, ортодонты советуют ограничить или вовсе отказаться от употребления некоторых групп продуктов. Связано это с тем, что они могут привести к повреждению брекетов и зубной эмали.

Стоматолог Дмитрий Чолакян предлагает ограничить некоторые продукты во избежание осложнений.

Твердая пища:

орехи;

сухарики;

чипсы;

карамель;

твердое печенье;

целые овощи и фрукты;

семена.

Любую твердую пищу, которая требует усилий при надкусывании, лучше избегать. Чрезмерное напряжение и нагрузка могут повредить брекет-систему.

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Клейкая пища:

сухофрукты;

пастила;

злаки;

выпечка;

некоторые виды сыров.

Эти продукты могут попадать под элементы брекетов, налипать на них и на эмаль зубов. В дальнейшем это чревато развитием кариеса.

Красящие продукты:

напитки с красителями;

некоторые ягоды;

вино;

кофе;

черный чай;

свекла.

Они могут стать причиной изменения цвета брекетов, что не очень эстетично. Особенно это касается керамических и пластиковых элементов конструкции.

Также рекомендуется отказаться от попкорна, газировки, фруктов и овощей с мелкими зернами и сладостей.

В стоп-листе также оказались жевательные резинки — они приводят к деформации и могут вызвать поломку брекетов. Вместо них поддерживать свежесть дыхания поможет мятный ополаскиватель.

Что можно есть с брекетами

Несмотря на некоторые неудобства употребления пищи при ношении брекетов, многое можно смело есть.

К такой группе относятся мягкие продукты:

овощное и мясное пюре;

паштеты;

котлеты, тефтели на пару;

крем-супы;

яйца;

хорошо проваренные каши;

кисломолочные продукты;

молочные коктейли;

мягкие овощи и фрукты.

Freepik/freepik

Как правильно есть тем, кто носит брекеты

Фрукты, например дольки апельсина и мандарина, следует очищать от тонкой кожицы. А после еды — тщательно прополоскать полость рта водой. Так как кислота, которая есть в цитрусовых, негативно действует на зубную эмаль.

Полностью отказываться от сладостей тоже вовсе не обязательно. Однако же стоит придерживаться меры и выбирать наиболее безопасные для сохранности зубов и брекет-системы. Например, мягкое мороженое, которое слегка подтаяло при комнатной температуре.

Стоит исключить и резкие перепады температур — это вредно как для зубной эмали, так и для брекет-системы.

Овощи и фрукты лучше разрезать на порционные кусочки, дольки. Так проще жевать пищу.

Всем, кто носит брекеты, особенно важно следить за гигиеной полости рта. Стоматологи рекомендуют очищать зубы, десны и брекеты не только при помощи щеток, но и использовать специальные приспособления. Зубные ершики, ирригатор помогут сохранить здоровье зубов и целостность установленной конструкции.

Придерживаться ограничений бывает сложно, это вызывает некоторые неудобства. Но это временно. После завершения коррекции и снятия брекетов можно будет вновь вернуться к любимым блюдам.

Однако стоит отметить, что некоторые продукты из запрещенного списка — это еще и не самая полезная пища для здоровья в целом. Например, чипсы и сухарики. И если за время ношения брекетов сформируется привычка правильно питаться, отказавшись от таких гастрономических пристрастий, это пойдет только на пользу.

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