Стиль жизни
Есть
Рецепты Польза и вред Диеты Что будет, если... Советы и рекомендации
Игры
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Питание и еда

Сегодня, 16:00

14 продуктов, которые улучшат вашу внешность. Рекомендации диетолога

Рустем Садыков
Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Девушка в маске на лице с огурцом.
Фото istockphoto.com

Красота начинается изнутри. Поэтому очень важно поддерживать в первую очередь сбалансированное питание. Чтобы стать еще привлекательнее, можно включить в рацион «волшебные» продукты. Они содержат большое количество полезных веществ и помогут поддержать здоровье и красоту кожи, зубов, волос и ногтей.

Прежде чем мы перейдем к сути, напомню, что для каждого человека подбор полезных и вредных продуктов будет индивидуальным. Мы определяем питание исходя из генетики, углеводного, липидного и белкового обменов, метаболизма, анамнеза и множества других факторов.

Один человек отлично усваивает яичный белок и казеин — другой не переносит. Не следуйте слепо трендам и рекомендациям, изучайте свое тело, свой организм, общайтесь с диетологами.

5 продуктов для здоровых ногтей

Шпинат

Он богат железом, необходимым для здоровья ногтей. Дефицит железа может привести к их ломкости и ослаблению. Шпинат также содержит витамины А и С, которые укрепляют ногти и способствуют их здоровому росту.

Миндаль

Это отличный источник биотина, витамина B, который укрепляет ногти и предотвращает их ломкость. Орехи также содержат витамин Е, который помогает улучшить кровообращение и способствует здоровому росту ногтей.

Миндаль в руке.
istockphoto.com

Лосось

Он богат омега-3 жирными кислотами, улучшающими здоровье ногтей и стимулирующими их рост. Омега-3 также уменьшают воспаление в организме.

Яйца

Это отличный источник белка, необходимого для здорового роста ногтей. Яйца также содержат биотин, который помогает предотвратить ломкость ногтей и способствует их росту.

Сладкий картофель

Сладкий картофель (или батат) богат бета-каротином, который в организме превращается в витамин А. Этот витамин необходим для здорового роста ногтей, он помогает предотвратить их сухость и ломкость.

Чипсы. 5 групп продуктов, из-за которых стареет мозг

5 продуктов для здоровых волос

Авокадо

Этот фрукт богат полезными жирами и витамином Е, которые улучшают качество волос и способствуют их росту. Витамин Е помогает уменьшить воспаление в коже головы.

Ягоды

Они богаты антиоксидантами, которые защищают волосяные фолликулы от повреждений. Ягоды также содержат витамин С, который помогает вырабатывать коллаген — белок, необходимый для здорового роста волос. Подойдут любые, но лучше выбирать покислее.

Голубика в миске.
istockphoto.com

Сладкий картофель

Батат идеально подходит и в этом случае. Он богат бета-каротином, который необходим для здорового роста волос. Бета-каротин, как мы уже знаем, превращается в организме в витамин А, а тот помогает вырабатывать кожное сало — натуральное масло, которое увлажняет кожу головы и предотвращает ее сухость.

Лосось

И этот продукт тоже практически универсален для здоровья. Омега-3 помогает улучшить здоровье волос и способствует их росту.

Грецкие орехи

Витамин В укрепляет волосы и предотвращает их ломкость. Грецкий орех также содержит витамин Е, улучшающий кровообращение и способствующий здоровому росту волос.

Простые и&nbsp;полезные продукты. 5 групп продуктов, которые помогут похудеть к лету

5 продуктов для здоровой кожи

Черника

В ней — антиоксиданты, которые защищают кожу от повреждений и предотвращают признаки старения. Эта ягода также содержит витамин С, который помогает вырабатывать коллаген — белок, необходимый для здоровой кожи.

Сладкий картофель

Витамин А в батате необходим и для здоровой кожи: он способствует обновлению клеток, что приводит к более сияющему цвету лица.

Батат запекают на противне.
istockphoto.com

Миндаль

Отличный источник витамина Е, который улучшает эластичность кожи и предотвращает повреждение от ультрафиолетовых лучей. Орех также содержит полезные жиры, которые помогают сохранить кожу увлажненной и избежать сухости.

Шпинат

Эта зелень богата витаминами А и С, которые поддерживают здоровье кожи и предотвращают признаки старения. Шпинат также содержит железо — оно помогает улучшить кровообращение.

Зеленый чай

В чае — большое количество антиоксидантов, защищающих кожу от повреждений и предотвращающих признаки старения. Он также содержит катехины, которые помогают уменьшить воспаление в организме и улучшить здоровье кожи.

Сахар. 5 продуктов, которые могут вызвать рак

5 продуктов для здоровых зубов

Мягкий сыр (белые сорта)

Сыр богат кальцием, который помогает укрепить зубы и предотвратить кариес. Он также содержит казеин, белок, который защищает зубную эмаль.

Листовая зелень

В ней — витамины и минералы, в том числе кальций и витамин С, которые необходимы для здоровья зубов и десен. Зелень также содержит фолиевую кислоту, которая помогает предотвратить заболевания.

Яблоки

Они богаты клетчаткой, которая помогает стимулировать выработку слюны и смывать бактерии во рту. Яблоки содержат яблочную кислоту, которая помогает удалить пятна с зубов.

Яблоки и лимоны в авоське.
istockphoto.com

Морковь

Витамин А в моркови способствует здоровью зубной эмали. В ней также есть большое количество клетчатки, которая помогает стимулировать выработку слюны и снижает риск кариеса.

Зеленый чай

Катехины помогают уменьшить воспаление в организме и предотвратить заболевание десен. А еще чай содержит фтор, который укрепляет зубную эмаль и предотвращает кариес.

У нас появилась почтовая рассылка! Каждую неделю вместе с одним из наших экспертов предлагаем вам бросить себе «здоровый» вызов: попробовать новую полезную привычку или отказаться от какой-нибудь вредной. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Орехи нужно добавлять в&nbsp;рацион детей. Какие продукты должны быть в рационе детей? Ответили эксперты
Советы и рекомендации
0
Читайте также
«РВ» узнала о применении ВС РФ «Искандеров» для ударов по ВСУ
Депутат рады Гончаренко сообщил о сильном взрыве в Киеве
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен прибыла в Киев
ВС РФ взяли под контроль подходы к островам в устье Днепра под Херсоном
Популярное видео
Белорусы КХЛ становятся долларовыми миллионерами
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Травма Самсонова, возвращение Кочеткова, запрещенные агенты
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Металлург» вернул своего вратаря из Финляндии
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Разин не смог забрать в «Магнитку» лидера «Северстали»
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Воронков решил уехать в НХЛ
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Два новых главных тренера в КХЛ
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Еще двое уезжают в НХЛ
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вкусные и сочные диетические котлеты. Рецепт от шеф-повара
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Новости
RSS RSS
Все новости