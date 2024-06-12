Ужин для ленивых: 9 простых и быстрых рецептов для всей семьи
Правильное питание — основа крепкого здоровья и энергичности. Разнообразное меню позволяет насытить организм нужными витаминами и микроэлементами. Однако из-за быстрого ритма жизни далеко не всем удается найти время на приготовление полезных и разнообразных блюд. Вместе с нутрициологом и диетологом собрали самые простые и вкусные рецепты ужинов, которые вы с легкостью сможете приготовить даже после тяжелого дня.
Как готовить быстрее
Чтобы оптимизировать процесс готовки, можно, например, заранее делать заготовки. Это также позволит вам сократить количество полуфабрикатов в рационе. Еще один беспроигрышный вариант — готовить вместе. Привлекайте к приготовлению еды детей или партнера: это поможет превратить обычный бытовой процесс в веселое занятие и добрую семейную традицию.
Простые рецепты на ужин
Белковый суп из красной чечевицы
Чечевица — прекрасный источник растительного белка. Продукт, а значит, и блюда на его основе, помогает утолить голод на длительный период. Кроме этого, чечевица способна улучшить пищеварение, укрепить иммунитет и ускорить метаболизм. Еще одно значимое преимущество — способность выводить из организма токсичные вещества.
Ингредиенты:
-
чечевица (лучше взять красную) — 100 г;
-
вода — 1,5-2 л;
-
картофель — 1 шт.;
-
морковь — 1 шт.;
-
сельдерей (стебель) — 1-2 шт.;
-
помидор — 1 шт.;
-
оливковое масло — 5 ст. л;
-
петрушка свежая — 2 веточки;
-
специи — по вкусу.
Способ приготовления:
-
Промыть чечевицу и пересыпать в кастрюлю. Залить водой (около двух литров). Довести до кипения.
-
Подготовить овощи: помыть, очистить и нарезать картофель. Морковь натереть на крупной терке. Лук и сельдерей очистить и нарезать мелкими кусочками.
-
Разогреть масло в сковороде. Пассеровать лук, пока он не станет прозрачным (около трех минут).
-
К луку добавить подготовленные овощи (морковь, сельдерей). Жарить, постоянно помешивая, на среднем огне около 5-7 минут. Приправить специями.
-
К чечевице добавить нарезанный картофель. Оставить вариться на десять минут. После добавить поджарку.
-
Суп довести до кипения, после чего варить еще 20 минут на медленном огне.
Сырники с моцареллой и ягодами
Творог — еще один полезный продукт. В нем содержатся кальций и фосфор (отвечают за укрепление костей и волос), витамины D, В12 и В2 (они поддерживают обмен веществ) и селен (мощный антиоксидант, который усиливает иммунную защиту организма).
Совет: чтобы сырники получились мягкими и вкусными, лучше использовать творог 9% жирности.
Ингредиенты:
-
творог — 300 г;
-
моцарелла — 150 г;
-
мука рисовая — 3 ст. л.;
-
яйцо — 1 шт.;
-
масло топленое (гхи) для жарки — 2 ст. л.;
-
любые ягоды — для украшения.
Способ приготовления:
-
Взять глубокую миску и переложить туда творог. Добавить столовую ложку рисовой муки (оставшаяся мука понадобится для панировки). Добавить к ингредиентам яйцо и тщательно перемешать вилкой.
-
Натереть моцареллу на мелкой терке. Добавить в миску к остальным продуктам. Перемешать.
-
На стол (или доску для раскатывания) насыпать немного муки. Разделить заготовку на две части и скатать колбаски диаметром около пяти сантиметров.
-
Разрезать колбаски на шайбы по три сантиметра толщиной. Придать каждому сырнику правильную форму и обвалять в муке.
-
На сковородку положить масло гхи и дать растопиться. Пожарить сырники до золотистой корочки.
-
Готовые сырники украсить любыми ягодами или фруктами. Блюдо можно подавать со сметаной или натуральным йогуртом.
Суп-пюре на основе брокколи и шпината с орехами и семенами
Брокколи — еще один легкий и полезный продукт. Благодаря обилию питательных веществ этот вид цветной капусты может стать как полноценным гарниром, так и основой для приготовления сложного блюда.
Ингредиенты:
-
брокколи (свежая) — 1 средний кочан;
-
лук — 1 шт.;
-
морковь — 1 шт.;
-
чеснок — 1-2 зубчика;
-
вода или бульон (куриный) — 1 литр;
-
сливки 20% жирности — 150-200 мл;
-
растительное масло — 1 ст. л;
-
смесь приправ карри — 1 ч. л;
-
шпинат — половина пакета (заморозка) или 1 пучок (свежий);
-
соль и перец — по вкусу;
-
орехи и тыквенные семена — по вкусу.
Способ приготовления:
-
Помыть овощи. Нарезать лук, морковь и чеснок (можно измельчить с помощью пресса). Брокколи нарезать средними по размеру кусочками.
-
Выбрать сковородку с высокими бортами и толстым дном. Разогреть в ней растительное масло (лучше оливковое). Добавить измельченный лук, морковь и чеснок. Готовить до золотистого оттенка. После добавить смесь карри (по вкусу) и готовить еще три минуты.
-
В кастрюлю переложить кусочки капусты брокколи. Залить водой или бульоном. Добавить обжаренные овощи. Довести до кипения.
-
Далее варить на среднем огне около 12 минут (пока брокколи не станет мягкой).
-
В кастрюлю к овощам добавить шпинат и аккуратно влить сливки. Проварить еще около трех минут.
-
Дать остыть. Охлажденный суп измельчить до состояния пюре при помощи блендера. Добавить соль и перец по вкусу.
Творожный мусс с тыквой
Тыква — низкокалорийный продукт, на основе которого можно приготовить множество вкусных и полезных блюд.
Ингредиенты:
-
тыква — 200 г;
-
молоко растительное (лучше подойдет кокосовое) — 100 г;
-
вода — 100 г;
-
творог 9% — 200 г;
-
семена льна, чиа, тыквенные семечки или орехи — для украшения.
Способ приготовления:
-
Очистить тыкву от кожуры и семечек. Разрезать на кусочки и переложить в кастрюлю.
-
Залить кусочки молоком и поставить на плиту. Готовить на небольшом огне около 30 минут.
-
Довести до кипения — готовая тыква должна получиться мягкой и при надавливании легко разминаться.
-
Вытащить сваренную тыкву. Бульон перелить в тарелку и отставить.
-
Размельчить тыкву блендером так, чтобы не осталось комочков и твердых кусочков.
-
В готовое тыквенное пюре добавить две столовые ложки бульона. Перемешать.
-
Творог перебить погружным блендером до однородности.
-
Соединить мякоть тыквы и взбитый творог. Еще раз перемешать.
Запеченная рыба с овощами в духовке
Запеченная рыба — идеальное решение для ужина. Блюдо богато питательными веществами, содержит Омега-3 и много белка. В качестве гарнира к рыбе можно подать бурый рис или овощи. Отличным вариантом также станет спаржа.
Ингредиенты:
-
филе лосося — 500 г;
-
спаржа — 1 пучок;
-
специи — по вкусу;
-
оливковое масло — 1 ст. л;
-
свежая зелень — по вкусу;
-
топленое масло (гхи) — 80 г;
-
свежий лимонный сок — 2 ст. л.;
-
чеснок — 1 зубчик;
-
свежая петрушка — 2 ст. л.;
-
любые овощи — по вкусу;
-
лимон — по вкусу;
-
соль и черный перец — по вкусу.
Способ приготовления:
-
Выставить температуру в духовке 220 градусов.
-
Застелить противень фольгой так, чтобы можно было покрыть полностью рыбу и спаржу, создав вакуумный мешок.
-
Сделать соус. Соединить масло гхи, лимонный сок, чеснок, петрушку, соль и перец. Размешивать до однородности.
-
Переложить филе лосося в центр противня.
-
Промыть спаржу и удалить волокнистые концы. Выложить рядом с лососем и сбрызнуть оливковым маслом. Слегка перемешать спаржу, чтобы продукт равномерно покрылся маслом.
-
При желании добавить к блюду нарезанный лимон и любые овощи, например черри.
-
Посыпать спаржу и лосось специями.
-
Полить рыбу готовым соусом, равномерно распределяя. Сверху положить измельченную петрушку.
-
Плотно завернуть в фольгу. Запекать 25 минут.
Рататуй
Рататуй — легкое овощное блюдо, которое станет отличным вариантом для ужина. Благодаря сбалансированному вкусу угощение отлично насыщает и утоляет голод, не перегружая пищеварительную систему.
Ингредиенты:
-
баклажан — 2 шт.;
-
помидор — 4 шт.;
-
кабачок — 2 шт.;
-
красный лук — 2 шт.;
-
репчатый лук — 1 шт.;
-
чеснок — 4 зубчика (измельченные);
-
болгарский перец — 1 шт.;
-
томатная паста — 100 г;
-
оливковое масло — 4 ст. л;
-
соль и перец — по вкусу;
-
базилик и петрушка — по вкусу.
Способ приготовления:
-
Выставить температуру в духовке 180 градусов.
-
Нарезать овощи кольцами: баклажан, кабачок, лук, помидор. Толщина — около пяти миллиметров.
-
Приготовить соус. В сковороде разогреть растительное масло. Обжарить до мягкости измельченный лук, чеснок и болгарский перец. Добавить соль, перец, приправы и томатную пасту.
-
Перемешать и тушить около пяти минут.
-
В форму для запекания переложить соус. Поверх выложить нарезанные овощи, как на картинке.
-
Сверху полить овощи оливковым маслом и присыпать зеленью.
-
Накрыть противень фольгой и поставить готовиться в духовку на 20 минут. После снять фольгу и выпекать еще 25 минут.
Тыквенный суп со свеклой и семечками
Еще одно блюдо из тыквы станет ярким украшением вашего стола. Знаете ли вы, что в тыкве содержится в пять раз больше каротина, чем в моркови? Это вещество — мощный антиоксидант, который обладает выраженным иммуностимулирующим действием и положительно влияет на работу мозга.
Ингредиенты:
-
тыква — 700 г;
-
лук — 1 шт.;
-
вода — 500 мл;
-
сливки 10% жирности — 200 мл;
-
чеснок — 3 зубчика;
-
черный перец — 1/2 ч. л;
-
соль — 1 ч. л;
-
оливковое масло — 3 ст. л;
-
тыквенные семечки — 50 г;
-
свекла отварная — 1 шт.
Способ приготовления:
-
Лук и чеснок мелко нарезать.
-
Налить немного оливкового масла в кастрюлю и обжарить чеснок.
-
Добавить в кастрюлю измельченную луковицу. Жарить около 5 минут.
-
Тыкву очистить от кожуры и семян и нарезать кусочками. Добавить в кастрюлю и тушить 5 минут.
-
Залить овощи водой и довести до кипения на большом огне.
-
Как только вода закипит, убавить жар и варить еще 10-12 минут. После дать овощам остыть и измельчить блендером до однородного состояния.
-
Снова довести до кипения. Добавить соль, перец, сливки и варить еще пару минут на умеренном огне.
-
Накрыть готовое блюдо крышкой. Дать настояться.
Отбивные из куриных грудок на гриле или сухой сковороде
Курица — прекрасный источник белка, а также различных аминокислот и витаминов. Блюда из этого продукта получаются очень вкусными, а готовятся за считаные минуты.
Ингредиенты:
-
куриные или индюшачьи грудки — 2-3 шт.;
-
растительное масло — 1 ст. л.;
-
соль — по вкусу;
-
перец черный молотый — 2 г;
-
паприка — 2 г;
-
молотый кориандр — 1 г;
-
специи — по вкусу.
Способ приготовления:
1. Куриную грудку разрезать на тонкие пластины.
2. Отбить мясо кухонным молотком с обеих сторон.
3. Натереть солью и смесью из любых специй. Оставить на 15 минут при комнатной температуре для маринования.
4. Пергамент разрезать на квадраты: они должны быть в два раза больше каждого из кусочков филе.
5. Обернуть курицу пергаментом и отправить на хорошо разогретую сухую сковороду.
6. Огонь убавить до среднего, чтобы мясо не пригорело. Жарить отбивные по 5-7 минут с каждой стороны до образования румянца.
7. Снять куриные отбивные со сковороды и подавать к столу с овощным гарниром по вкусу.
Диетические котлеты на пару
Это низкокалорийное и очень полезное блюдо. Фарш насытит организм белком, а отруби улучшат пищеварение.
Ингредиенты:
-
фарш из индейки/кролика/курицы — 450 г;
-
лук репчатый — 1 небольшая луковица;
-
морковь — 1 шт.;
-
яичный желток — 1 шт.;
-
молоко 2,5% — 130 г;
-
отруби мелкого помола — 2 ст. л.;
-
соль — по вкусу.
Способ приготовления:
-
Отруби замочить в молоке.
-
Репчатый лук очистить, помыть. Нарезать лук на произвольные мелкие кусочки.
-
Морковь очистить, помыть, натереть на мелкой терке.
-
В блендер выложить фарш, размоченные в молоке отруби (предварительно нужно их отжать от молока) и репчатый лук.
-
Измельчить все до получения однородного фарша.
-
Выложить фарш в миску и добавить яичный желток и мелко натертую морковь, посолить. Все хорошо перемешать до однородной массы.
-
Влажными руками выложить в пароварку.
-
На пару котлеты готовятся от 30 до 40 минут в зависимости от мощности пароварки. Если нет пароварки, нужно выложить котлеты в фольгу, завернуть и поставить в нагретую до 240 градусов духовку на 30 минут.