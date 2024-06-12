Ужин для ленивых: 9 простых и быстрых рецептов для всей семьи

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Правильное питание — основа крепкого здоровья и энергичности. Разнообразное меню позволяет насытить организм нужными витаминами и микроэлементами. Однако из-за быстрого ритма жизни далеко не всем удается найти время на приготовление полезных и разнообразных блюд. Вместе с нутрициологом и диетологом собрали самые простые и вкусные рецепты ужинов, которые вы с легкостью сможете приготовить даже после тяжелого дня.

Как готовить быстрее

Чтобы оптимизировать процесс готовки, можно, например, заранее делать заготовки. Это также позволит вам сократить количество полуфабрикатов в рационе. Еще один беспроигрышный вариант — готовить вместе. Привлекайте к приготовлению еды детей или партнера: это поможет превратить обычный бытовой процесс в веселое занятие и добрую семейную традицию.

Простые рецепты на ужин

Белковый суп из красной чечевицы

Чечевица — прекрасный источник растительного белка. Продукт, а значит, и блюда на его основе, помогает утолить голод на длительный период. Кроме этого, чечевица способна улучшить пищеварение, укрепить иммунитет и ускорить метаболизм. Еще одно значимое преимущество — способность выводить из организма токсичные вещества.

Ингредиенты:

чечевица (лучше взять красную) — 100 г;

вода — 1,5-2 л;

картофель — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

сельдерей (стебель) — 1-2 шт.;

помидор — 1 шт.;

оливковое масло — 5 ст. л;

петрушка свежая — 2 веточки;

специи — по вкусу.

Фото istockphoto.com/tovfla

Способ приготовления:

Промыть чечевицу и пересыпать в кастрюлю. Залить водой (около двух литров). Довести до кипения. Подготовить овощи: помыть, очистить и нарезать картофель. Морковь натереть на крупной терке. Лук и сельдерей очистить и нарезать мелкими кусочками. Разогреть масло в сковороде. Пассеровать лук, пока он не станет прозрачным (около трех минут). К луку добавить подготовленные овощи (морковь, сельдерей). Жарить, постоянно помешивая, на среднем огне около 5-7 минут. Приправить специями. К чечевице добавить нарезанный картофель. Оставить вариться на десять минут. После добавить поджарку. Суп довести до кипения, после чего варить еще 20 минут на медленном огне.

Сырники с моцареллой и ягодами

Творог — еще один полезный продукт. В нем содержатся кальций и фосфор (отвечают за укрепление костей и волос), витамины D, В12 и В2 (они поддерживают обмен веществ) и селен (мощный антиоксидант, который усиливает иммунную защиту организма).

Совет: чтобы сырники получились мягкими и вкусными, лучше использовать творог 9% жирности.

Ингредиенты:

творог — 300 г;

моцарелла — 150 г;

мука рисовая — 3 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

масло топленое (гхи) для жарки — 2 ст. л.;

любые ягоды — для украшения.

Фото istockphoto.com/Arx0nt

Способ приготовления:

Взять глубокую миску и переложить туда творог. Добавить столовую ложку рисовой муки (оставшаяся мука понадобится для панировки). Добавить к ингредиентам яйцо и тщательно перемешать вилкой. Натереть моцареллу на мелкой терке. Добавить в миску к остальным продуктам. Перемешать. На стол (или доску для раскатывания) насыпать немного муки. Разделить заготовку на две части и скатать колбаски диаметром около пяти сантиметров. Разрезать колбаски на шайбы по три сантиметра толщиной. Придать каждому сырнику правильную форму и обвалять в муке. На сковородку положить масло гхи и дать растопиться. Пожарить сырники до золотистой корочки. Готовые сырники украсить любыми ягодами или фруктами. Блюдо можно подавать со сметаной или натуральным йогуртом.

Суп-пюре на основе брокколи и шпината с орехами и семенами

Брокколи — еще один легкий и полезный продукт. Благодаря обилию питательных веществ этот вид цветной капусты может стать как полноценным гарниром, так и основой для приготовления сложного блюда.

Ингредиенты:

брокколи (свежая) — 1 средний кочан;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

чеснок — 1-2 зубчика;

вода или бульон (куриный) — 1 литр;

сливки 20% жирности — 150-200 мл;

растительное масло — 1 ст. л;

смесь приправ карри — 1 ч. л;

шпинат — половина пакета (заморозка) или 1 пучок (свежий);

соль и перец — по вкусу;

орехи и тыквенные семена — по вкусу.

Фото istockphoto.com/AnnaPustynnikova

Способ приготовления:

Помыть овощи. Нарезать лук, морковь и чеснок (можно измельчить с помощью пресса). Брокколи нарезать средними по размеру кусочками. Выбрать сковородку с высокими бортами и толстым дном. Разогреть в ней растительное масло (лучше оливковое). Добавить измельченный лук, морковь и чеснок. Готовить до золотистого оттенка. После добавить смесь карри (по вкусу) и готовить еще три минуты. В кастрюлю переложить кусочки капусты брокколи. Залить водой или бульоном. Добавить обжаренные овощи. Довести до кипения. Далее варить на среднем огне около 12 минут (пока брокколи не станет мягкой). В кастрюлю к овощам добавить шпинат и аккуратно влить сливки. Проварить еще около трех минут. Дать остыть. Охлажденный суп измельчить до состояния пюре при помощи блендера. Добавить соль и перец по вкусу.

Творожный мусс с тыквой

Тыква — низкокалорийный продукт, на основе которого можно приготовить множество вкусных и полезных блюд.

Ингредиенты:

тыква — 200 г;

молоко растительное (лучше подойдет кокосовое) — 100 г;

вода — 100 г;

творог 9% — 200 г;

семена льна, чиа, тыквенные семечки или орехи — для украшения.

Фото istockphoto.com/bhofack2

Способ приготовления:

Очистить тыкву от кожуры и семечек. Разрезать на кусочки и переложить в кастрюлю. Залить кусочки молоком и поставить на плиту. Готовить на небольшом огне около 30 минут. Довести до кипения — готовая тыква должна получиться мягкой и при надавливании легко разминаться. Вытащить сваренную тыкву. Бульон перелить в тарелку и отставить. Размельчить тыкву блендером так, чтобы не осталось комочков и твердых кусочков. В готовое тыквенное пюре добавить две столовые ложки бульона. Перемешать. Творог перебить погружным блендером до однородности. Соединить мякоть тыквы и взбитый творог. Еще раз перемешать.

Запеченная рыба с овощами в духовке

Запеченная рыба — идеальное решение для ужина. Блюдо богато питательными веществами, содержит Омега-3 и много белка. В качестве гарнира к рыбе можно подать бурый рис или овощи. Отличным вариантом также станет спаржа.

Ингредиенты:

филе лосося — 500 г;

спаржа — 1 пучок;

специи — по вкусу;

оливковое масло — 1 ст. л;

свежая зелень — по вкусу;

топленое масло (гхи) — 80 г;

свежий лимонный сок — 2 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

свежая петрушка — 2 ст. л.;

любые овощи — по вкусу;

лимон — по вкусу;

соль и черный перец — по вкусу.

Фото istockphoto.com/gbh007

Способ приготовления:

Выставить температуру в духовке 220 градусов. Застелить противень фольгой так, чтобы можно было покрыть полностью рыбу и спаржу, создав вакуумный мешок. Сделать соус. Соединить масло гхи, лимонный сок, чеснок, петрушку, соль и перец. Размешивать до однородности. Переложить филе лосося в центр противня. Промыть спаржу и удалить волокнистые концы. Выложить рядом с лососем и сбрызнуть оливковым маслом. Слегка перемешать спаржу, чтобы продукт равномерно покрылся маслом. При желании добавить к блюду нарезанный лимон и любые овощи, например черри. Посыпать спаржу и лосось специями. Полить рыбу готовым соусом, равномерно распределяя. Сверху положить измельченную петрушку. Плотно завернуть в фольгу. Запекать 25 минут.

Рататуй

Рататуй — легкое овощное блюдо, которое станет отличным вариантом для ужина. Благодаря сбалансированному вкусу угощение отлично насыщает и утоляет голод, не перегружая пищеварительную систему.

Ингредиенты:

баклажан — 2 шт.;

помидор — 4 шт.;

кабачок — 2 шт.;

красный лук — 2 шт.;

репчатый лук — 1 шт.;

чеснок — 4 зубчика (измельченные);

болгарский перец — 1 шт.;

томатная паста — 100 г;

оливковое масло — 4 ст. л;

соль и перец — по вкусу;

базилик и петрушка — по вкусу.

Фото istockphoto.com/Nataly Hanin

Способ приготовления:

Выставить температуру в духовке 180 градусов. Нарезать овощи кольцами: баклажан, кабачок, лук, помидор. Толщина — около пяти миллиметров. Приготовить соус. В сковороде разогреть растительное масло. Обжарить до мягкости измельченный лук, чеснок и болгарский перец. Добавить соль, перец, приправы и томатную пасту. Перемешать и тушить около пяти минут. В форму для запекания переложить соус. Поверх выложить нарезанные овощи, как на картинке. Сверху полить овощи оливковым маслом и присыпать зеленью. Накрыть противень фольгой и поставить готовиться в духовку на 20 минут. После снять фольгу и выпекать еще 25 минут.

Тыквенный суп со свеклой и семечками

Еще одно блюдо из тыквы станет ярким украшением вашего стола. Знаете ли вы, что в тыкве содержится в пять раз больше каротина, чем в моркови? Это вещество — мощный антиоксидант, который обладает выраженным иммуностимулирующим действием и положительно влияет на работу мозга.

Ингредиенты:

тыква — 700 г;

лук — 1 шт.;

вода — 500 мл;

сливки 10% жирности — 200 мл;

чеснок — 3 зубчика;

черный перец — 1/2 ч. л;

соль — 1 ч. л;

оливковое масло — 3 ст. л;

тыквенные семечки — 50 г;

свекла отварная — 1 шт.

Фото istockphoto.com/fcafotodigital

Способ приготовления:

Лук и чеснок мелко нарезать. Налить немного оливкового масла в кастрюлю и обжарить чеснок. Добавить в кастрюлю измельченную луковицу. Жарить около 5 минут. Тыкву очистить от кожуры и семян и нарезать кусочками. Добавить в кастрюлю и тушить 5 минут. Залить овощи водой и довести до кипения на большом огне. Как только вода закипит, убавить жар и варить еще 10-12 минут. После дать овощам остыть и измельчить блендером до однородного состояния. Снова довести до кипения. Добавить соль, перец, сливки и варить еще пару минут на умеренном огне. Накрыть готовое блюдо крышкой. Дать настояться.

Отбивные из куриных грудок на гриле или сухой сковороде

Курица — прекрасный источник белка, а также различных аминокислот и витаминов. Блюда из этого продукта получаются очень вкусными, а готовятся за считаные минуты.

Ингредиенты:

куриные или индюшачьи грудки — 2-3 шт.;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль — по вкусу;

перец черный молотый — 2 г;

паприка — 2 г;

молотый кориандр — 1 г;

специи — по вкусу.

Фото istockphoto.com/Romano Barone

Способ приготовления:

1. Куриную грудку разрезать на тонкие пластины.

2. Отбить мясо кухонным молотком с обеих сторон.

3. Натереть солью и смесью из любых специй. Оставить на 15 минут при комнатной температуре для маринования.

4. Пергамент разрезать на квадраты: они должны быть в два раза больше каждого из кусочков филе.

5. Обернуть курицу пергаментом и отправить на хорошо разогретую сухую сковороду.

6. Огонь убавить до среднего, чтобы мясо не пригорело. Жарить отбивные по 5-7 минут с каждой стороны до образования румянца.

7. Снять куриные отбивные со сковороды и подавать к столу с овощным гарниром по вкусу.

Диетические котлеты на пару

Это низкокалорийное и очень полезное блюдо. Фарш насытит организм белком, а отруби улучшат пищеварение.

Ингредиенты:

фарш из индейки/кролика/курицы — 450 г;

лук репчатый — 1 небольшая луковица;

морковь — 1 шт.;

яичный желток — 1 шт.;

молоко 2,5% — 130 г;

отруби мелкого помола — 2 ст. л.;

соль — по вкусу.

Фото istockphoto.com/vaaseenaa

Способ приготовления: