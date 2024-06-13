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Что приготовить на природе кроме шашлыка: рецепты блюд на углях для пикника
Питание и еда

Сегодня, 06:00

3 мин.

Что приготовить на природе, кроме шашлыка: 5 рецептов для пикника

Мария Маковей
Автор
Екатерина Стасюк
Нутрициолог
Овощи на гриле
Фото Liudmila Chernetska/istockphoto.com
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Вместе с нутрициологом Екатериной Стасюк собрали пять рецептов вкусных и необычных блюд, которые можно приготовить на природе во время пикника. Оказывается, можно обойтись без шашлыка.

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Креветки с ананасами на шпажках

Ингредиенты:

  • королевские креветки — 1 кг;

  • консервированные ананасы — 1 банка;

  • соус терияки — 100 г;

  • зеленый лук — 1/2 пучка;

  • жареные семена кунжута — 1 ст.л.

Креветки с ананасами.
Фото ALLEKO/istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Креветки очистить, но оставить хвостики.

  2. Замочить деревянные шпажки в воде на 5-7 минут.

  3. В отдельной емкости смешать соус и жареные семена кунжута.

  4. Кольца ананаса нарезать на маленькие части.

  5. Поочередно нанизать на шпажки креветки и ананасовые дольки, все щедро смазать соусом.

  6. Держать креветки над жаром 8-10 минут, пока не образуется корочка.

  7. По желанию украсить сверху блюдо мелко нарезанным зеленым луком.

Лаваш с сыром на решетке

Ингредиенты:

  • сыр 40% — 250 г;

  • укроп — 1 пучок;

  • греческий йогурт — 150 г;

  • лаваш бездрожжевой — 3 шт.;

  • соль, перец — по вкусу.

Конвертики из лаваша с сыром.
Фото Andrii Lysenko/istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Лаваш разрезать на три-четыре равные части.

  2. Сыр натереть на терке, укроп мелко нарезать.

  3. Смешать сыр, соль и перец с греческим йогуртом.

  4. На лаваш выложить начинку и свернуть его так, чтобы начинка не вытекала.

  5. Обжарить части лаваша на решетке, пока они не подрумянятся.

  6. Выложить блюдо на тарелку и посыпать укропом.

Баклажаны в соусе барбекю

Ингредиенты:

  • баклажаны — 2 шт.;

  • паприка — 2 ч.л.;

  • сушеный чеснок — 1 ч.л.;

  • черный перец молотый — 1 ч.л.;

  • соль — 1 ч.л.;

  • соус барбекю — 150 г.

Баклажаны в соусе барбекю
Фото SGAPhoto/istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Баклажаны нарезать кусочками.

  2. В отдельной посуде смешать специи, натереть ими баклажан и отправить на разогретую на углях решетку.

  3. Обжарить овощ в течение 5 минут, затем перевернуть его и смазать соусом барбекю, снова обжарить 5 минут.

  4. Затем повторить с другой стороной.

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Кукуруза в остром соусе

Ингредиенты:

  • кукуруза — 5 початков;

  • сладкий соус чили — 150 мл;

  • растопленное сливочное масло — 3 ст.л.;

  • острый соус — 1 ст.л.;

  • чеснок — 3 зубчика;

  • лайм — 2 шт.;

  • соль и перец — по вкусу.

Кукуруза в остром соусе
Фото icetocker/istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Смешать сладкий соус чили, растопленное сливочное масло, острый соус, сок двух лаймов, соль и перец.

  2. Мелко нарезать чеснок и добавить его к пряной смеси.

  3. Початки кукурузы промыть, обсушить и тщательно смазать сделанным соусом.

  4. Завернуть кукурузу в фольгу и отправить на угли.

  5. Через 15 минут достать кукурузу, обильно полить ее соусом и снова отправить на угли.

  6. Запекать до мягкости.

Бананы с шоколадом на углях

Ингредиенты:

  • бананы — 5 шт.;

  • молочный шоколад (можно взять без сахара) — 100 г;

  • кокосовая стружка — 1 пакетик (по желанию).

Бананы с шоколадом
Фото Seva_blsv/istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Бананы разрезать вдоль, должны получиться своеобразные лодочки.

  2. Шоколад покрошить на небольшие кусочки.

  3. Поместить шоколад внутрь банана и завернуть каждый фрукт в фольгу.

  4. Отправить блюдо на решетку и оставить его томиться в течение 5 минут.

  5. Снять бананы, раскрыть фольгу и по желанию посыпать кокосовой стружкой.

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