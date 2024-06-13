Что приготовить на природе, кроме шашлыка: 5 рецептов для пикника
Вместе с нутрициологом Екатериной Стасюк собрали пять рецептов вкусных и необычных блюд, которые можно приготовить на природе во время пикника. Оказывается, можно обойтись без шашлыка.
Креветки с ананасами на шпажках
Ингредиенты:
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королевские креветки — 1 кг;
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консервированные ананасы — 1 банка;
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соус терияки — 100 г;
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зеленый лук — 1/2 пучка;
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жареные семена кунжута — 1 ст.л.
Способ приготовления:
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Креветки очистить, но оставить хвостики.
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Замочить деревянные шпажки в воде на 5-7 минут.
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В отдельной емкости смешать соус и жареные семена кунжута.
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Кольца ананаса нарезать на маленькие части.
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Поочередно нанизать на шпажки креветки и ананасовые дольки, все щедро смазать соусом.
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Держать креветки над жаром 8-10 минут, пока не образуется корочка.
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По желанию украсить сверху блюдо мелко нарезанным зеленым луком.
Лаваш с сыром на решетке
Ингредиенты:
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сыр 40% — 250 г;
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укроп — 1 пучок;
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греческий йогурт — 150 г;
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лаваш бездрожжевой — 3 шт.;
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соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
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Лаваш разрезать на три-четыре равные части.
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Сыр натереть на терке, укроп мелко нарезать.
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Смешать сыр, соль и перец с греческим йогуртом.
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На лаваш выложить начинку и свернуть его так, чтобы начинка не вытекала.
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Обжарить части лаваша на решетке, пока они не подрумянятся.
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Выложить блюдо на тарелку и посыпать укропом.
Баклажаны в соусе барбекю
Ингредиенты:
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баклажаны — 2 шт.;
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паприка — 2 ч.л.;
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сушеный чеснок — 1 ч.л.;
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черный перец молотый — 1 ч.л.;
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соль — 1 ч.л.;
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соус барбекю — 150 г.
Способ приготовления:
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Баклажаны нарезать кусочками.
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В отдельной посуде смешать специи, натереть ими баклажан и отправить на разогретую на углях решетку.
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Обжарить овощ в течение 5 минут, затем перевернуть его и смазать соусом барбекю, снова обжарить 5 минут.
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Затем повторить с другой стороной.
Кукуруза в остром соусе
Ингредиенты:
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кукуруза — 5 початков;
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сладкий соус чили — 150 мл;
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растопленное сливочное масло — 3 ст.л.;
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острый соус — 1 ст.л.;
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чеснок — 3 зубчика;
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лайм — 2 шт.;
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соль и перец — по вкусу.
Способ приготовления:
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Смешать сладкий соус чили, растопленное сливочное масло, острый соус, сок двух лаймов, соль и перец.
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Мелко нарезать чеснок и добавить его к пряной смеси.
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Початки кукурузы промыть, обсушить и тщательно смазать сделанным соусом.
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Завернуть кукурузу в фольгу и отправить на угли.
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Через 15 минут достать кукурузу, обильно полить ее соусом и снова отправить на угли.
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Запекать до мягкости.
Бананы с шоколадом на углях
Ингредиенты:
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бананы — 5 шт.;
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молочный шоколад (можно взять без сахара) — 100 г;
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кокосовая стружка — 1 пакетик (по желанию).
Способ приготовления:
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Бананы разрезать вдоль, должны получиться своеобразные лодочки.
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Шоколад покрошить на небольшие кусочки.
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Поместить шоколад внутрь банана и завернуть каждый фрукт в фольгу.
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Отправить блюдо на решетку и оставить его томиться в течение 5 минут.
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Снять бананы, раскрыть фольгу и по желанию посыпать кокосовой стружкой.