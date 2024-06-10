Фейхоа: польза и вред для здоровья
Фейхоа — экзотический фрукт с зеленой кожурой и ароматным цветочным вкусом, который становится все более популярным. Рассказали, чем полезны эти плоды и что с ними можно приготовить.
БЖУ и калорийность фейхоа
Калорийность фейхоа составляет 61 ккал на 100 г продукта.
В 100 г:
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белков — 0,7 г;
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жиров — 0,4 г;
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углеводов — 8,8 г.
Польза фейхоа
Фейхоа богата витаминами С, В3, В5, Е и В2, а также калием, фосфором, кальцием, магнием и натрием.
Поддерживает работу щитовидной железы
Йод не синтезируется в организме. Вы его можете получить только из продуктов.
В фейхоа содержится йод. Он необходим для поддержания нормальной работы щитовидной железы и всей эндокринной системы в целом.
В 100 г фейхоа содержится десять суточных норм йода.
Обладает антиоксидантными свойствами
В 2019 году было проведено исследование, подтвердившее высокую антиоксидантную активность этого плода. В фейхоа содержится много полезных флавоноидов — веществ, которые защищают организм от повреждений.
Полезна для работы ЖКТ
Из-за большого количества пищевых волокон фейхоа способствует здоровью кишечника: стимулирует его работу, защищает от воспалительных заболеваний. Кроме того, плод может быть использован для профилактики запоров и метеоризма.
Вред фейхоа
Фейхоа может вызвать аллергию, а также привести к резкому скачку сахара. Поэтому людям с глюкозой в крови выше пяти единиц не стоит есть много этого фрукта.
Фейхоа стоит исключить из рациона, если возникает индивидуальная непереносимость или аллергия. Кроме того, фейхоа нельзя сочетать с молоком — это может привести к расстройству пищеварения.
Фейхоа в косметологии
Фейхоа широко используется в косметологии благодаря полезным веществам в составе. Большой популярностью пользуются маски с добавлением фрукта.
Увлажняющая маска из творога и фейхоа
Очистить от кожуры 5-6 плодов, размять до однородности. Добавить столовую ложку творога, чайную ложку оливкового масла. Хорошо размешать. Маску нанести на шею и лицо, держать 20 минут. Средство уберет шелушения кожи и заживит микротрещины.
Омолаживающая маска со сметаной и фейхоа
Два очищенных от кожуры плода фейхоа размять в кашицу и смешать со столовой ложкой не слишком жирной сметаны. Полученную смесь равномерно нанести на лицо, подержать 15-20 минут, а затем смыть теплой водой. Маска обладает сильным лифтинг-эффектом.
Вкусные рецепты с фейхоа
Варенье из фейхоа
Ингредиенты:
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плоды фейхоа — 1,5 кг;
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вода — 300 мл;
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сахар — 1 кг.
Способ приготовления:
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Очистить плоды от кожицы, нарезать мелкими дольками и выложить в емкость для варки варенья.
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Засыпать фейхоа сахаром, залить водой и дать настояться около пяти часов.
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Довести до кипения и варить на медленном огне полчаса.
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Готовое варенье разложить по стерилизованным банкам и закатать.
Маффины с фейхоа
Ингредиенты:
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яйца куриные — 3 шт.;
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молоко — 280 мл;
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коричневый тростниковый сахар — 200 г;
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плоды фейхоа (очищенные) — 250 г;
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мука — 330 г;
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сливочное масло — 125 г;
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разрыхлитель — 1 пакетик;
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кокосовая стружка — по вкусу.
Способ приготовления:
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Смешать муку, разрыхлитель и коричневый сахар.
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Смешать в блендере молоко, яйца и кусочки зеленых плодов, добавить к ним сухие ингредиенты с мукой и снова взбить.
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Добавить кусочки сливочного масла и в блендере смешать тесто.
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Смазать сливочным маслом формочки для маффинов, заполнить их наполовину тестом и выпекать 20 минут при температуре 180°С.
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Посыпать теплую выпечку кокосовой стружкой.
Как выбрать фейхоа
При выборе фейхоа следует обращать внимание на целостность и отсутствие темных пятен, которые могут свидетельствовать о низком качестве продукта. Слишком мягкие плоды указывают на их перезрелость, а слишком твердые — на неспелость. Фейхоа можно оставить дозревать дома при комнатной температуре. Спелые ягоды должны быть упругими.
Как хранить фейхоа
Хранить фейхоа рекомендуется не больше недели в холодильнике в отделении для овощей и фруктов. Чтобы продлить срок хранения до трех месяцев, можно приготовить пюре из плода с добавлением сахара, предварительно удалив кожуру.