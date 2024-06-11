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Что приготовить из брюссельской капусты: рецепты с брюссельской капустой
Питание и еда

Сегодня, 06:00

7 мин.

5 рецептов блюд из брюссельской капусты: рассказывает нутрициолог

Мария Маковей
Автор
Екатерина Стасюк
Нутрициолог
Брюссельская капуста на столе в белой миске
Фото vaaseenaa/istockphoto.com
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Часто хозяйки используют обычную, цветную или пекинскую капусту для приготовления различных блюд. А что насчет брюссельской? Ведь правильно приготовленные маленькие кочанчики этого необычного овоща точно не оставят домочадцев и гостей равнодушными.

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Вместе с нутрициологом Екатериной Стасюк собрали пять рецептов полезных и вкусных блюд с брюссельской капустой, которые понравятся как взрослым, так и детям.

Польза и вред брюссельской капусты

Брюссельская капуста — это низкокалорийный продукт, в 100 г которого содержится всего 43 ккал. Несмотря на маленький размер овоща, он включает большое количество полезных витаминов и минералов.

Так в брюссельской капусте содержатся витамины К, С, В6, В9, марганец и железо. А пищевые волокна, входящие в состав продукта, важны для правильной работы кишечника.

Брюссельская капуста
Фото Candice Bell/istockphoto.com

Кроме того, брюссельская капуста содержит глюкозинолаты и сульфорафан. Именно они повышают уровень ферментов, которые печень использует для правильного усвоения и последующего вывода из организма химических веществ.

В 100 г овоща содержится 177 мкг витамина К, что составляет 147,5% от дневной нормы. Этот витамин влияет на свертываемость крови и способствует укреплению костной ткани.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Также брюссельская капуста содержит вещество, полезное для женской репродуктивной системы — индол-3-карбинол. Оно играет важную роль в поддержании нормального уровня эстрогенов. Поэтому капуста должна быть в рационе у женщин с мастопатией, миомой матки и эндометриозом.

Однако овощ может нанести вред организму. Он способен привести к нарушениям в работе щитовидной железы. Поэтому людям с гормональными заболеваниями следует быть внимательными. Также брюссельскую капусту следует с осторожностью включать в рацион людям с повышенной кислотностью желудка и аллергией.

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Как выбрать брюссельскую капусту

При выборе брюссельской капусты следует обращать внимание на листья. Они не должны быть дырявыми и увядшими, а, наоборот, плотно прилегать друг к другу.

Если вы хотите купить много овоща, выбирайте замороженную брюссельскую капусту. Она тоже очень полезна.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Как правильно варить брюссельскую капусту

Как правильно варить брюссельскую капусту:

  1. Поставить на средний огонь кастрюлю с водой и подсолить ее.

  2. Пока вода будет закипать, подготовить капусту. Очистить ее от жухлых листьев, тщательно промыть под проточной водой.

Брюссельская капуста в кипящей воде
Фото Andreas H?uslbetz/istockphoto.com

3. После закипания бросить овощ в кипящую воду и варить 6-7 минут.

4. Затем слить воду и выложить капусту на тарелку или оставить ее в кастрюле и накрыть крышкой.

Приготовить продукт можно и на сковороде. Однако во время жарки калорийность брюссельской капусты может увеличиться.

Для жарки лучше использовать оливковое масло. Нанести его на посуду следует с помощью дозатора. Это поможет не испортить всю пользу блюда. Предварительно перед жаркой капусту следует отварить.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Рецепты полезных блюд с брюссельской капустой

Брюссельская капуста с сыром в духовке

Ингредиенты:

  • брюссельская капуста (можно замороженную) — 700 г;

  • твердый сыр — 100 г;

  • оливковое масло — 70 мл;

  • соль — 1 ч. л.;

  • перец черный молотый — 1/2 ч. л.;

  • чеснок сушеный измельченный — 1 ч. л.

Брюссельская капуста с сыром
Фото peredniankina/istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Разогреть духовку до 200 °C. Противень застелить бумагой для выпечки.

  2. Если капуста свежая, тщательно промыть ее и убрать жухлые листья. Если замороженная, просто высыпать ее в емкость.

  3. Смешать соль, перец, чеснок, масло и капусту, разложить ее по противню ровным слоем.

  4. Запекать 10 минут, затем достать кочанчики, разрезать их пополам и еще раз поместить в духовку на 10 минут.

  5. После натереть сыр на терке, затем достать блюдо и перемешать его, посыпать сыром и снова отправить в духовку на 15 минут до появления румяной корочки.

Коул слоу с брюссельской капустой

В классическом рецепте блюда есть майонез. Его я рекомендую заменить на греческий йогурт.
Екатерина Стасюк
Нутрициолог

Ингредиенты:

  • брюссельская капуста — 300 г;

  • белокочанная капуста — 200 г;

  • морковь — 1 шт.;

  • зеленое яблоко — 1/2;

  • сметана 15% - 1-2 ст.л.;

  • греческий йогурт — 1-2 ст.л.;

  • сливки 10% - 100 мл;

  • соль — по вкусу.

Коул слоу с брюссельской капустой
Фото porosolka/istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Брюссельскую капусту проварить 5 минут в кипящей подсоленной воде, затем переложить в холодную воду.

  2. Белокочанную капусту нашинковать, добавить соль и помять руками.

  3. Морковь измельчить на терке для корейской морковки, а зеленое яблоко нарезать мелкой соломкой.

  4. Смешать морковь, капусту и яблоко.

  5. Отдельно смешать сметану, сливки и греческий йогурт, посолить смесь и добавить ее к овощам.

  6. Брюссельскую капусту мелко нарезать и добавить ее к салату, все тщательно перемешать.

  7. Подавать вместе с уткой или запеченным мясом.

Брюссельская капуста с орехами

Ингредиенты:

  • брюссельская капуста — 500 г;

  • смесь орехов (либо один на выбор) — 50 г;

  • лимонный сок — 1/2 лимона;

  • оливковое масло — 1 ст.л.;

  • соль, перец — по вкусу.

Брюссельская капуста с орехами
Фото haoliang/istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Кочанчики капусты тщательно промыть, обрезать кочерыжки и разрезать на две части.

  2. Обжарить на сковороде с оливковым маслом овощ в течение десяти минут. Обязательно постоянно помешивать.

  3. Орехи крупно нарезать (при необходимости).

  4. Готовую капусту посолить, поперчить, полить соком лимона, добавить орехи и все перемешать.

  5. Подавать капусту горячей.

Брюссельская капуста в сметане

Ингредиенты:

  • брюссельская капуста — 250 г;

  • вода — 50 мл;

  • лук — 50 г;

  • сметана 15% - 100 г;

  • зелень (по желанию) — 35 г;

  • мука — 1 ч.л.;

  • соль, перец, специи и чеснок — по вкусу.

Брюссельская капуста в сметане
Фото Gastromedia/istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Капусту проварить пять минут в кипящей и подсоленной воде.

  2. Лук нарезать, затем обжарить на сковороде.

  3. Добавить к луку капусту и обжарить смесь еще 3 минуты.

  4. Сметану взбить с водой, добавить специи, соль, перец и муку. Все перемешать и добавить мелко нарезанную зелень и чеснок.

  5. Полученной смесью залить овощи и оставить томиться под крышкой на 7-10 минут.

Суп-пюре из брюссельской капусты

Ингредиенты:

  • брюссельская капуста — 500 г;

  • картофель — 2 шт.;

  • лук — 1 шт.;

  • сливки 10% - 100 мл;

  • соль, перец, специи — по вкусу.

Суп-пюре из брюссельской капусты
Фото Foxys_forest_manufacture/istockphoto.com

Способ приготовления:

  1. Капусту промыть и разрезать на две части.

  2. Лук мелко нарезать и обжарить его на сковороде до мягкости, затем отправить к нему капусту. Туда же добавить нарезанный на кубики картофель.

  3. Полученную овощную смесь обжарить на сковороде 5-10 минут.

  4. Затем залить овощи кипятком, накрыть крышкой и оставить томиться на 15 минут.

  5. После блюдо взбить блендером до состояния пюре, добавить теплые сливки, специи, соль и перец.

Чем полезна брюссельская капуста. Брюссельская капуста: польза и вред для здоровья
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