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Диетолог рассказала, чем опасен рисземпик
Питание и еда

Сегодня, 18:35

1 мин.

Диетолог рассказала, чем опасен рисземпик

Мария Задорожная
Автор
Рисова вода и рис
Фото Guiyuan, iStock
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Диетолог-нутрициолог Кристина Пришвина рассказала «СЭ» о набирающем популярность напитке для похудения — рисземпике. По ее словам, это рисовая вода, в которую добавляется сок лайма или лимона. Само название средства образовано путем слияния слова «рис» и названия лекарства «Оземпик» — препарата для лечения диабета, который часто используется для похудения.

«Заявляется, что рисземпик избавляет от токсинов, улучшает работу желудочно-кишечного тракта, понижает уровень сахара в крови, дает чувство насыщения и сжигает жиры. Официальных исследований на этот счет нет», — отметила эксперт.

При этом нутрициолог посоветовала не путать рисовую воду с рисовым отваром, обладающим полезными свойствами. Диетолог подчеркнула, что рисземпик может привести к ухудшению здоровья. Так употребление немытого риса способно вызвать проблемы с желудком и другими органами пищеварения.


«Рис обязательно нужно промывать, чтобы уменьшить количество микропластика и мышьяка, который эта культура очень хорошо впитывает», — подытожила Пришвина.

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