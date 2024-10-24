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Нутрициолог поделилась рецептом овощного рагу в мультиварке
Питание и еда

Сегодня, 19:15

1 мин.

Нутрициолог поделилась рецептом овощного рагу в мультиварке

Мария Задорожная
Автор
Овощное рагу
Фото Tanya_F, iStock
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Нутрициолог Лидия Квашнина поделилась с «СЭ» рецептом овощного рагу, которое легко готовится в мультиварке.

Для приготовления блюда эксперт рекомендует подготовить четыре картофелины, две моркови и два болгарских перца. Также понадобится один баклажан, один цукини и одна луковица, две столовых ложки томатной пасты и три столовых ложки растительного масла. Соль и перец — по вкусу.

Для начала необходимо очистить все овощи и нарезать их. Потом разогреть масло в мультиварке в режиме «Жарка» и обжарить лук до золотистого цвета. Следом добавить морковь и обжарить ее в течение 5 минут.

Затем добавить все остальные овощи, соль, перец и томатную пасту. Переключить мультиварку в режим «Тушение» и оставить овощную смесь на 40 минут. Подавать блюдо нутрициолог рекомендует горячим.

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