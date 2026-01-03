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Водное поло

3 января, 19:51

Древаль считает, что российские ватерполистки могут бороться с лучшими командами мира

Анастасия Пилипенко

Руководитель дирекции по водному поло Федерации водных видов спорта России, бронзовый призер Олимпийских игр Светлана Древаль считает, что российские ватерполистки могут бороться с лучшими командами мира.

«Женская команда провела в декабре игровой сбор в Венгрии, где сыграла пять товарищеских игр с лучшими клубами Венгрии и две товарищеские встречи со сборной Венгрии — серебряным призером чемпионата мира. Наши девушки показали хорошую игру, одержав победу в обеих играх. Они способны бороться на равных с лучшими командами», — цитирует Древаль ТАСС.

4 ноября Международная федерация плавания (World Aquatics) объявила, что сборная России сможет принимать участие в международных турнирах по водному поло в нейтральном статусе с 1 января 2026 года.

World Aquatics стала первой организацией, допустившей российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе в командном виде спорта.

Источник: ТАСС
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Сборная России по водному поло
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