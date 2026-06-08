Мазепин назвал политизированным отказ сборной Украины по водному поло от матча с Россией

Председатель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин прокомментировал отказ сборной Украины по водному поло от участия в матче против российской команды на Кубке мира во втором дивизионе.

По словам Мазепина, действия украинской сборной носят политизированный характер. Глава ФВВСР отметил, что российскую сборную на турнире приняли доброжелательно, а решение украинской стороны не связано со спортивной составляющей.

«Мне сложно ответить, как отреагировало международное сообщество. Я могу ответить только, как международное сообщество принимало сборную России. Все были рады, атмосфера была очень дружественная, все поддерживали, болели. Да, был неприятный инцидент, что сборная Украины отказалась принимать участие в матче со сборной России, получив техническое поражение. Но это только говорит о том, что решение на Украине принимают не атлеты, а политики. Поэтому мы стараемся наших атлетов поддерживать и помогать им, для того чтобы они выполняли свою профессиональную обязанность», — цитирует Мазепина ТАСС.

Ранее сообщалось, что сборной Украины было засчитано техническое поражение за неявку на матч за седьмое место Кубка мира во втором дивизионе против команды России.

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