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Водное поло

21 июня, 08:30

Российская ватерполистка Прокофьева высказалась о работоспособности зумеров

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Играющий тренер «КИНЕФ-Сургутнефтегаза» и капитан сборной России по водному поло Екатерина Прокофьева в интервью «СЭ» высказалась о различиях в менталитете между поколениями спортсменок.

— Вы недавно обмолвились, что в спорт приходят «девочки другого менталитета». Что имеете в виду — они не успели позаниматься в разваленных бассейнах, которые были у вас? Если были.

— Конечно, были. Оттуда и вышли, собственно. (Смеется.) Есть определенная разница в менталитете людей разных поколений, это нормально. Но я не хочу сильно разбирать — вот она думает так, а я по-другому. Отрицать это сложно, но акцентировать внимание — тоже странно. Это не мешает нам одинаково отдаваться любимому делу.

Разговоры про зумеров и их низкую работоспособность, к примеру, — это все обобщения. Под одну гребенку всех грести не надо. Я бы не сказала, что новое поколение как-то хуже работает. Наоборот, классно обменяться мыслями, я с точки зрения своего опыта и мировоззрения делюсь с молодыми, а они со мной — своими моментами. Получается гармонично. Это и технических моментов в водном поло касается, и жизненных аспектов. Могу спросить: «А почему так? А у нас по-другому было». Надо уметь наблюдать и черпать знания из общения с новым поколением. Век живи, век учись.

Екатерина Прокофьева.«Взрослеть приходилось рано». Капитан ватерпольной сборной России — о 90-х, теракте в Волгодонске и Кубке мира

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Сборная России по водному поло
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