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5 августа, 12:01

Федоровцева считает, что сборная Россия сможет начать путь к Олимпиаде-2028 после допуска

Сергей Ярошенко

Волейболистка сборной России Арина Федоровцева прокомментировала возвращение национальной команды к международным соревнованиям и заявила, что россиянки смогут начать путь к Олимпийским играм 2028 года.

«Я очень рада, что после официального решения о возвращении России к международным соревнованиям начинают появляться конкретные форматы участия нашей сборной. Это очень важная и долгожданная новость для всех российских волейболистов, тренеров и болельщиков. Уже в следующем сезоне наша сборная сможет принять участие в крупнейших международных турнирах. Это даст команде возможность вновь бороться с сильнейшими соперниками мира и начать путь к Олимпийским играм 2028 года.

Уверена, что все игроки будут максимально мотивированы и сделают все возможное, чтобы достойно представить Россию на международной арене. От всей души желаю нашей сборной успешного сезона, ярких побед и возвращения на те позиции, которых российский волейбол всегда заслуживал», — цитирует Федоровцеву ТАСС.

Мужская и женская сборные России выступят в следующем розыгрыше Лиги наций. ВФВ также продолжает переговоры с FIVB об участии женской сборной в чемпионате мира 2027 года, который пройдет в США и Канаде.

Источник: ТАСС
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Волейбол
Сборная России по волейболу
Арина Федоровцева
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