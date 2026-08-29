Сборная России обыграла Болгарию и вышла на молодежный чемпионат Европы

Мужская сборная России по волейболу среди игроков не старше 20 лет победила Болгарию в отборочном турнире и завоевала путевку на молодежный чемпионат Европы 2027 года. Россияне выиграли все матчи первого раунда квалификации.

Встреча в Софии завершилась со счетом 3:0 (25:21, 28:26, 25:22) в пользу сборной России.

Отборочный турнир проходил в балканской зоне. Победитель соревнований получал прямую путевку на чемпионат Европы.

Международная федерация волейбола 8 июля объявила о допуске российских сборных к международным соревнованиям.