Но Туомас Саммелвуо проиграть этот матч просто не мог.

Лига наций. Мужчины

Россия — Иран — 3:1 (25:17, 20:25, 25:20, 25:17)

Очки в атаке — 54:47. На блоке — 10:3. Эйсы — 4:3.

Самые результативные: Михайлов — 22, Богдан — 13.

Владимир Алекно — легенда российского спорта. Он возил мужскую сборную сразу на три олимпиады, а венцом его карьеры стал триумф в Лондоне-2012. Тот безумный финал, в котором наши горели 0:2 и 19:22, но вытащили, помнят примерно все.

Представить, что когда-нибудь этот тренер выйдет в майке какой-либо другой сборной и будет бороться с Россией, было невозможно. Но в этой жизни, кажется, возможно вообще все. Алекно на возращение в нашу мужскую сборную даже не претендовал. У него были проблемы со здоровьем, и он не скрывал, что каждый матч во главе национальной команды — сокрушительный удар по его нервной системе. А поражение — как ножом по сердцу. Больше того, этой зимой Владимир Романович объявил, что покидает родной казанский «Зенит», потому что «выгорел изнутри».

К российской сборной он уже не готов эмоционально. А вот тренировать иранцев — согласился. Потому что это не настолько душевно затратно. Каждое поражение уже не будет выхолащивать и опустошать его до дна. При работе с другой сборной можно руководствоваться только знаниями, сердцем — уже не обязательно. А знаний у Алекно полно. Поэтому иранцы, прекрасно все понимая, сделали ставку именно на него. Для самого Романыча нынешнее лето — еще и четвертая Олимпиада. Есть считанное количество тренеров, которые могут таким похвастаться. И в этом смысле ему, безусловно, еще раз испытать себя интересно.

Наши слишком рано расслабились

Есть ощущение, что смена обстановки пошла Алекно на пользу. В этой Лиге наций он выглядит посвежевшим и похудевшим. Той усталости, которая была на лице в последних играх «Зенита», уже не видно. Визуально кажется, что ему снова становится интересно. Так ли это на самом деле — узнаем от него ближе к концовке турнира.

Начал же карьеру в новой команде Владимир Романович с двух поражений. В пятницу иранцы проиграли Японии (довольно неожиданно), а в субботу — России (вполне предсказуемо).

При этом в игре в нашей сборной раскрывать все карты он не стал. Главная звезда азиатского волейбола Саид Маруф пока вообще не играет, а Гафур и Эбадипур внезапно остались в запасе. Против России, по сути, вышла иранская молодежь. Другое дело, что она по-настоящему золотая. Это не шутки. На молодежном ЧМ-2019 эти парни произвели фурор, в полуфинале разбомбив саму Бразилию, а в финале переборов на тай-брейке Италию. Ничего подобного в истории иранского волейбола прежде не было.

Тем не менее субботний матч начался для России очень легко. Туомас Саммелвуо по сравнению с первой игрой произвел одну замену — вместо Подлесных в старте вышел Богдан. Наш коллектив, не сильно напрягаясь, забрал первый сет и, как это часто бывает, слишком рано уверовал в легкую победу.

Россия откровенно ослабила хватку на подаче, в результате чего молодые иранцы спокойно принимали — и здорово разыгрывали своих нападающих. Мало-помалу счет дошел до 14:9 в их пользу. Вместо Клюки в тот момент вышел Семышев, но этот сет спасти не удалось. Алекно тайм-аутами (во время которых подробно разбирались действия Михайлова и Власова... на русском) своевременно тушил искры нашей сборной.

Игра в прятки

Увы, даже проигранный сет не заставил наших по-настоящему проснуться. Когда уверен, что точно обыграешь этого соперника, такое случается.

В третьей партии дошло до того, что в концовке иранцы снова вышли вперед — 18:17. И лишь Панков, который заменил Кобзаря, своей серией убийственных атак снял все вопросы. Помимо Павла стабильно хорош был Михайлов. Макс — просто железный. И здорово вцепился за свой шанс проявить себя Денис Богдан. 50 процентов реализации, эйсы, два блока — это вполне себе крепкий джентльменский набор. Остальные пока без блеска.

Четвертый сет Россия взяла спокойно. Но, как и после Нидерландов, какие-то выводы делать сложно. Наша команда взяла по три очка в играх, в которых другие варианты и не рассматривались. Да, Иран в полном составе был бы совсем другой историей, но Алекно решил придержать коней. Точно так же сделал Туомас в Лиге наций-2019, когда в Урмии не стал выпускать Клюку с Волковым — и проиграл. А потом на олимпийском отборе в Питере шарахнул Иран 3:0. Возможно, подобного рода прятки теперь задуманы в обратную сторону. Хотя на Олимпийских играх сборные попали в разные группы и встретиться могут только в плей-офф.

Что до Лиги наций, то завтра нас ждет Япония, а на следующей неделе сразу два топ-матча — с США и Польшей. Вот после них рассуждать о текущей готовности нашей команды будет можно абсолютно точно.