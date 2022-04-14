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Сегодня, 22:20

В Госдуме отреагировали на замену российской сборной на украинскую на ЧМ по волейболу

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что Украина заменит Россию на чемпионате мира по волейболу.

«При всем уважении к украинским волейболистам это не лучшая команда в мире. Не понимаю, из каких соображений принято это решение, кем оно принимается и, чего хотя добиться при принятии такого решения», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Барулеву Дмитрию.

Чемпионат мира в России должен был пройти 26 августа — 11 сентября в 10 городах. В начале марта Международной федерации волейбола (FIVB) объявила о том, что турнир будет перенесен из России из-за ситуации на Украине. В четверг премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что чемпионат примут Польша и Словения.

Сборная России по волейболу
Сборная Украины по волейболу
Дмитрий Свищев
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