В Госдуме отреагировали на замену российской сборной на украинскую на ЧМ по волейболу

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что Украина заменит Россию на чемпионате мира по волейболу.

«При всем уважении к украинским волейболистам это не лучшая команда в мире. Не понимаю, из каких соображений принято это решение, кем оно принимается и, чего хотя добиться при принятии такого решения», — сказал Свищев корреспонденту «СЭ» Барулеву Дмитрию.

Чемпионат мира в России должен был пройти 26 августа — 11 сентября в 10 городах. В начале марта Международной федерации волейбола (FIVB) объявила о том, что турнир будет перенесен из России из-за ситуации на Украине. В четверг премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что чемпионат примут Польша и Словения.