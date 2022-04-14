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Сегодня, 15:50

В Федерации волейбола России ответили премьер-министру Польши

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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление премьер-министра Польши о невозможности проведения чемпионата мира в России.

«Я не думаю, что к этим словам надо относится серьезно, потому что чемпионат мира, который должен был пройти в России, еще попадал под санкции WADA. Они действуют до конца 2022 года. Мы готовились играть под эмблемой и флагом всероссийской федерации волейбола. И чемпионат должен был проводиться без гимна и флага России. Видимо, премьер-министра Польши плохо информировали», — сказал Яременко корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецки заявил о невозможности проведения чемпионата мира в России в связи с тем, что на турнире будет звучать гимн России.

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