«Уралочка» отказалась от участия в Лиге чемпионов

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» не примет участие в играх Лиги чемпионов в этом сезоне, сообщает официальный сайт клуба. Такое решение было принято накануне руководством клуба. Заявку на участие в турнире уральская команда отозвала из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе и мире.

Отметим, что Лига чемпионов по волейболу в этом году должна пройти в новом формате. Ранее на групповом этапе команды играли друг с другом по два матча дома и на выезде, но в связи с пандемией коронавируса ЕКВ изменила схему проведения этапа. Матчи туровых турниров пройдут в «пузырях»: один тур — один город.

Начать игры группового этапа еврокубка «Уралочка-НТМК» должна была в Италии, затем переместиться во Францию. При этом, принятие нового формата европейского турнира, совпало по датам с введением в этих странах очередных ограничений. Так, по всей Италии вводится обязательное ношение средств индивидуальной защиты на открытом воздухе, и рассматривается вариант введения комендантского часа по всей стране с 21:00.

Общенациональный карантин введен и во Франции. В частности, там запрещены переезды внутри страны из региона в регион, а для того, чтобы покинуть жилье будет необходимо письменное удостоверение.