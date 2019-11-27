Московское «Динамо» обыграло «Марицу» в Лиге чемпионов

В матче группового этапа женской Лиги чемпионов по волейболу московское «Динамо» на выезде обыграло болгарский клуб «Марица» — 3:1. Счет в партиях — 25:18, 22:25, 25:17, 25:17).

«Динамо» набрало шесть очков и лидирует в группе Е после двух матчей. У «Марицы» ноль очков и последнее место.

Лига чемпионов. Женщины

Группа E

«Марица» (Болгария) — «Динамо» М (Россия) — 1:3 (18:25, 25:22, 17:25, 17:25)

27 ноября.