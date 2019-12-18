Казанский «Зенит» обыграл «Халькбанк» в Лиге чемпионов

Казанский «Зенит» в турецкой Анкаре одержал победу над «Халькбанком» (3:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

Для российской команды эта победа стала первой в текущем сезоне ЛЧ.

«Зенит» с 4 очками занимает второе место в турнирной таблице группы C. «Халькбанк» — один балл и четвертая строчка.

Лига чемпионов. Мужчины

Группа C

«Халькбанк» (Турция) — «Зенит» (Россия) — 1:3 (26:24, 23:25, 20:25, 22:25)