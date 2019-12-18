Казанский «Зенит» обыграл «Халькбанк» в Лиге чемпионов
19:39
Казанский «Зенит» в турецкой Анкаре одержал победу над «Халькбанком» (3:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов.
Для российской команды эта победа стала первой в текущем сезоне ЛЧ.
«Зенит» с 4 очками занимает второе место в турнирной таблице группы C. «Халькбанк» — один балл и четвертая строчка.
Лига чемпионов. Мужчины
Группа C
«Халькбанк» (Турция) — «Зенит» (Россия) — 1:3 (26:24, 23:25, 20:25, 22:25)
Да ?— Зенит-Казань?? (@volleyzenit) December 18, 2019
Оформляем первую победу в Лиге Чемпионов ???
3 — 1 (24:26, 25:23, 25:20, 25:22)#МыЗенитКазань #CLVolleyM pic.twitter.com/9gw1gyqoGG
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