Блинкова и Никулеску разгромно проиграли в первом раунде турнира в Майами

Россиянка Анна Блинкова и румынка Моника Никулеску проиграли в первом круге турнира в Майами. Дуэт смог взять только один гейм в игре с американкой Бетани Маттек-Сэндз и полькой Игой Свентек.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 3 260 190 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Бетани Маттек-Сэндз/Ига Свентек (США/Польша) — Анна Блинкова/Моника Никулеску (Россия/Румыния) — 6:0, 6:1