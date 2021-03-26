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Блинкова и Никулеску разгромно проиграли в первом раунде турнира в Майами

21:26

Россиянка Анна Блинкова и румынка Моника Никулеску проиграли в первом круге турнира в Майами. Дуэт смог взять только один гейм в игре с американкой Бетани Маттек-Сэндз и полькой Игой Свентек.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 3 260 190 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Бетани Маттек-Сэндз/Ига Свентек (США/Польша) — Анна Блинкова/Моника Никулеску (Россия/Румыния) — 6:0, 6:1

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/miami/2021/

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