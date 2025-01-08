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Сегодня, 08:41

Блинкова и Шериф уступили Михаликовой с Николлс в четвертьфинале турнира в Хобарте

Камила Абдурахманова
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Российская теннисистка Анна Блинкова и египтянка Майар Шериф проиграли в четвертьфинале турнира в Хобарте от представительницы Словакии и Великобритании Терезы Михаликовой и Оливии Николлс.

Матч длился 13 минут и закончился со счетом 2:0. Блинкова и Шериф отказались продолжать борьбу.

Хобарт (Австралия)

Турнир WTA Hobart International

Призовой фонд 275 094 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Тереза Михаликова/Оливия Николлс (Словакия/Великобритания, 1) — Анна Блинкова/Майар Шериф (Россия/Египет) — 2:0 отказ 2-й пары

Теннис
Анна Блинкова
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