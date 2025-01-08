Александрова проиграла Наварро на турнире в Аделаиде
Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла американке Эмме Наварро во втором круге турнира в Аделаиде — 6:7 (4:7), 4:6.
Следующий соперник Наварро определится в матче Белинда Бенчич (Швейцария) — Людмила Самсонова (Россия).
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International
Призовой фонд 1 064 510 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Эмма Наварро (США, 2) — Екатерина Александрова (Россия) — 7:6 (7:4), 6:4
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