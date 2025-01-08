Самсонова обыграла Бенчич во втором круге турнира в Аделаиде

Российская теннисистка Людмила Самсонова победила Белинду Бенчич из Швейцарии во втором круге турнира в Аделаиде.

Встреча длилась 2 часа 55 минут и завершилась победой россиянки со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 6:4. 26-летняя россиянка 8 раз подала навылет, допустив при этом 10 двойных ошибок. Она реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. Ее соперница сделала 4 эйса при 6 двойных ошибках и реализовала 4 брейк-пойнта из 14.

В четвертьфинале соревнований в Австралии Самсонова встретится с Эммой Наварро из США.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International

Призовой фонд 1 064 510 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Людмила Самсонова (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария, Q) — 7:6 (7:3), 4:6, 6:4