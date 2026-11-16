Алькарас — о победе над Тиафо: «Очень сложный матч с точки зрения подготовки»

Испанский теннисист Карлос Алькарас поделился впечатлениями от победы над американцем Фрэнсисом Тиафо (6:2, 6:2) в первом матче группового этапа Итогового турнира ATP.

«Честно говоря, для меня это был очень сложный матч с точки зрения подготовки. Мы встречались несколько раз, в том числе играли пятисетовые поединки, и каждый раз матчи получались очень тяжелыми. Поэтому я старался быть максимально сосредоточенным с самого начала и четко понимать, что мне нужно делать в тактическом плане.

Думаю, я начал матч очень уверенно и показывал именно тот теннис, в который должен играть. Я рад и горжусь тем, что мне удавалось сохранять этот уровень в каждом розыгрыше и каждом гейме. Когда играешь против лучших, чем меньше времени проводишь на корте, тем лучше для организма и восстановления. Поэтому я очень рад, что победил в двух сетах. Я с нетерпением ждал этого матча», — сказал Алькарас в интервью на корте.

В следующем матче 23-летний Алькарас сыграет с россиянином Даниилом Медведевым, а 28-летний Тиафо — с итальянцем Флавио Коболли