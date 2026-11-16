Синякова выиграла 40-й парный титул WTA и во второй раз стала чемпионкой Итогового турнира

Чешская теннисистка Катержина Синякова завоевала 40-й парный титул WTA. Юбилейный трофей она выиграла вместе с американкой Тейлор Таунсенд на Итоговом турнире в Индиан-Уэллсе. 15 ноября они победили в финале итальянок Сару Эррани и Жасмин Паолини — 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 15 минут.

Для Синяковой это второй титул на Итоговом турнире: в 2021 году она победила вместе с Барборой Крейчиковой. Таунсенд выиграла соревнования впервые. Как отмечает сайт WTA, для чешско-американского дуэта этот трофей стал шестым в сезоне и девятым за время совместных выступлений. Американка довела число титулов в парном разряде до 18.

Эррани и Паолини обыграли будущих чемпионок на групповом этапе. В финале итальянки повели 4:2 в первом сете, но проиграли четыре гейма подряд. Во второй партии они сделали брейк и вышли вперед 2:1, однако соперницы сразу восстановили равновесие, а затем еще раз взяли чужую подачу.

В 2026 году Синякова и Таунсенд также выиграли «Ролан Гаррос», US Open и турниры в Мадриде, Майами и Индиан-Уэллсе. На Итоговом турнире они выступали вместе третий сезон подряд. В 2024 году дуэт дошел до финала, а в 2025-м остановился в полуфинале. Эррани и Паолини приехали на решающий матч с серией из восьми побед подряд.