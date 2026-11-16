Андреева обратилась к Свитолиной после финала Итогового турнира: «Ты потрясающая мама. Удачи в следующем сезоне»

Российская теннисистка Мирра Андреева обратилась к украинке Элине Свитолиной (7:5, 6:3) после победы в финале Итогового турнира WTA.

«Хочу поздравить Элину и ее команду с потрясающей неделей. У тебя потрясающий сезон. Я знаю, что проигрывать в финале тяжело. У тебя маленькая дочь — ты удивительная мама, раз смогла вернуться и добиться таких результатов. Даже не представляю, насколько это непросто. Поздравляю тебя и твою команду! Желаю удачи в следующем сезоне», — сказала Андреева в интервью на корте во время награждения.

19-летняя Андреева впервые в карьере приняла участие в Итоговом турнире WTA в одиночном разряде. Она стала второй россиянкой после Марии Шараповой в 2004-м, которая выиграла турнир.

Андреева поднялась на второе место в обновленном рейтинге WTA, обойдя белоруску Арину Соболенко.