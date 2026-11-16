Андрееску выиграла 19 из 20 матчей и вернулась на 77-е место рейтинга WTA

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску выиграла 19 из 20 последних матчей и за пять недель поднялась на 91 позицию в мировом рейтинге WTA — со 168-й на 77-ю. Последним результатом успешной серии стала победа 14 ноября на грунтовом турнире категории WTA 125 в колумбийском Сопо. В финале 26-летняя спортсменка обыграла американку Элизабет Мандлик — 6:3, 6:3.

Как сообщает сайт WTA, за пять недель Андрееску сыграла на четырех турнирах на трех континентах и двух типах покрытия. Во всех четырех случаях она дошла до финала и трижды завоевала титул. Новая, 77-я позиция стала для бывшей четвертой ракетки мира лучшей с октября 2023 года. Предыдущий сезон канадка завершила на 227-м месте.

В Сопо Андрееску получила третий номер посева. По пути к титулу она обыграла Ребеку Масарову, Лауру Пигосси и Марину Бассольс Риберу. В полуфинале канадка победила Полону Херцог — 6:1, 6:4. В решающей игре Андрееску справилась с Мандлик за два сета.

Ранее на этом успешном отрезке Андрееску победила на турнирах WTA 125 в Роверето и Керетаро, а также дошла до финала в Кали. При этом титулы категории WTA 125 не следует смешивать с победами на турнирах основного тура WTA. Чемпионство в Сопо позволило канадке закрепить возвращение в первую сотню рейтинга по итогам сезона.