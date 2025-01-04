Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 18:10

Ольховский оценил шансы Кудерметовой в финале против Соболенко

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от финала турнира WTA в Брисбене между россиянкой Полиной Кудерметовой и белоруской Ариной Соболенко.

«Полина настоящая молодчина, она начала этот год феноменально, и я хочу пожелать ей победы завтра. Естественно, мы все понимаем, что ей будет очень тяжело против Арины, но кто вообще предполагал, что она сможет дойти до финала, по пути обыграв ту же Касаткину, Крюгер, Самсонову и Калинину?» — сказал Ольховский «СЭ».

Финал турнира в Брисбене между Полиной Кудерметовой и Ариной Соболенко пройдет 5 января в 09.30 по московскому времени.

Денис Сафронов

Андрей Ольховский
Арина Соболенко
Полина Кудерметова
Читайте также
Минобороны сообщило о попытке ВСУ ударить ракетами ATACMS по Белгородской области
«Это не он сдал, а его «сдали». Тарпищев назвал футболиста «Спартака», с которым ошибся Абаскаль
Маск высказался о схватке якутского штурмовика ВС РФ с военным ВСУ
Сборная Украины снялась с «Тур де Ски»
Четыре россиянина вошли в топ-25 хоккеистов НХЛ за 25 лет по версии Sportsnet
Дрозденко сообщил об уничтожении рекордного количества БПЛА в Ленобласти
Популярное видео
Яковлев продлил контракт, Рябкин уже забивает в Америке
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги первой половины регулярки КХЛ
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Ковальчук, Шумаков и другие хоккеисты без работы
«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна / сделки «Трактора» / спасут ли новички «Авангард»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Итоги дедлайна по переходам в КХЛ
«Сан-Хосе» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» отдает Хомченко, Загидулин переходит в «Спартак»
Константин Окулов обменян в «Авангард» и другие трейды
Галиев перешел в ЦСКА, интервью Алексея Кудашова
Трансферы до дедлайна, контракт Ткачева, АКМ объединится с «Ладой»?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ольховский поздравил Шнайдер и Андрееву с победой в Брисбене: «Так начинать сезон — это очень здорово»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости