Ольховский поздравил Шнайдер и Андрееву с победой в Брисбене: «Так начинать сезон — это очень здорово»

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном турнире в Брисбене.

«Девочки очень здорово начали новый сезон, они продолжают играть также здорово, как и в прошлом году, когда стали на Олимпиаде очень приятным сюрпризом. Так начинать сезон — это очень здорово, с чем я девочек и поздравляю», — сказал Ольховский «СЭ».

В финале Диана Шнайдер и Мирра Андреева одолели россиянку Анну Калинскую и австралийку Присциллу Хон со счетом 7:6 (8:6), 7:5. Встреча продолжалась 1 час 50 минут.

Денис Сафронов