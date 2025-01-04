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Сегодня, 17:50

Ольховский поздравил Шнайдер и Андрееву с победой в Брисбене: «Так начинать сезон — это очень здорово»

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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу россиянок Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в парном турнире в Брисбене.

«Девочки очень здорово начали новый сезон, они продолжают играть также здорово, как и в прошлом году, когда стали на Олимпиаде очень приятным сюрпризом. Так начинать сезон — это очень здорово, с чем я девочек и поздравляю», — сказал Ольховский «СЭ».

В финале Диана Шнайдер и Мирра Андреева одолели россиянку Анну Калинскую и австралийку Присциллу Хон со счетом 7:6 (8:6), 7:5. Встреча продолжалась 1 час 50 минут.

Денис Сафронов

Теннис
Андрей Ольховский
Диана Шнайдер
Мирра Андреева
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