Мирра Андреева из России и Маккартни Кесслер из США встретятся в матче второго круга турнира WTA в Майами (США) в ночь на пятницу, 20 марта. Игра начнется не ранее 3.30 по московскому времени.

Мирра Андреева — Маккартни Кесслер: трансляция матча турнира WTA в Майами в прямом эфире (видео)

Следить за результатами матчей турнира в Майами и других соревнований можно в теннисном матч-центре на нашем сайте.

В России отсутствуют официальные трансляции турнира, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

В первом круге Кесслер победила Магдалену Фреш из Польши со счетом 2:6, 6:4, 6:2. Андреева стартует в турнире со второго круга.