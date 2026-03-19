Шнайдер сыграет с Валентовой во втором круге турнира в Майами
Стала известна соперница российской теннисистки Дианы Шнайдер во втором круге турнира в Майами.
Ею стала чешка Тереза Валентова, которая на старте победила американку Кэти Волынец со счетом 6:2, 6:4.
Матч Шнайдер и Валентовой состоится 20 марта.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 415 725 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Тереза Валентова (Чехия) — Кэти Волынец (США, Q) — 6:2, 6:4
Паула Бадоса (Испания) — Александра Соснович (Белоруссия, Q) — 7:5, 6:3
Алисия Паркс (США) — Синья Краус (Австрия, Q) — 7:5, 7:6 (7:4)
Талия Гибсон (Австралия, Q) — Сара Бейлек (Чехия) — 6:1, 6:0
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