Калинская вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе
08:14
Российская теннисистка Анна Калинская в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла американку Клэр Лю со счетом 6:3, 2:6, 6:1.
Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. Россиянка сделала один эйс и 4 двойные ошибки, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 9.
Во втором круге Калинская встретится с Сарой Соррибес-Тормо из Испании.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 150 470 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Калинская (Россия, Q) — Клер Лю (США, WC) — 6:3, 2:6, 6:1
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю