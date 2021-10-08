Калинская вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе

Российская теннисистка Анна Калинская в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграла американку Клэр Лю со счетом 6:3, 2:6, 6:1.

Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. Россиянка сделала один эйс и 4 двойные ошибки, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 9.

Во втором круге Калинская встретится с Сарой Соррибес-Тормо из Испании.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 150 470 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Калинская (Россия, Q) — Клер Лю (США, WC) — 6:3, 2:6, 6:1