Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 04:47

Кудерметова проиграла Азаренко в третьем круге турнира в Гвадалахаре

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко победила в третьем круге турнира в Гвадалахаре. В двух сетах она выиграла у россиянки Вероники Кудерметовой — 6:2, 6:1.

Матч длился 1 час 43 минуты. На счету 26-летней россиянки 4 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный из 5 брейк-пойнтов. 34-летняя белоруска трижды подала навылет, сделала 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Азаренко будет французская теннисистка Каролин Гарсия. Матч состоится 22 сентября.

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Guadalajara Open AKRON Presented by SANTANDER

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Виктория Азаренко (Белоруссия) - Вероника Кудерметова (Россия) — 6:2, 6:1

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/guadalajara1/2023/
Теннис
Вероника Кудерметова
Виктория Азаренко
0
Читайте также
CAS не стал называть фамилию адвоката, который будет защищать интересы Валиевой
Вратарь «Лацио» с русскими корнями — главный герой дня в ЛЧ. Забил уже второй гол головой за три года
Французский политик призвал остановить Зеленского после его обвинений в адрес Польши
Блогер Даня Милохин рассказал о своем страхе из-за новостей о его розыске
Российские миротворцы погибли в результате обстрела в Нагорном Карабахе
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кенин, Саккари и Фернандес вышли в четвертьфинал турнира в Гвадалахаре
Новости
RSS RSS
Все новости