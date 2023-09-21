Кудерметова проиграла Азаренко в третьем круге турнира в Гвадалахаре
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко победила в третьем круге турнира в Гвадалахаре. В двух сетах она выиграла у россиянки Вероники Кудерметовой — 6:2, 6:1.
Матч длился 1 час 43 минуты. На счету 26-летней россиянки 4 подачи навылет, 4 двойные ошибки и 1 реализованный из 5 брейк-пойнтов. 34-летняя белоруска трижды подала навылет, сделала 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов.
Следующей соперницей Азаренко будет французская теннисистка Каролин Гарсия. Матч состоится 22 сентября.
Гвадалахара (Мексика)
Турнир WTA Guadalajara Open AKRON Presented by SANTANDER
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Виктория Азаренко (Белоруссия) - Вероника Кудерметова (Россия) — 6:2, 6:1
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