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Кудерметова обыграла Свитолину и вышла в 1/4 финала «ВТБ Кубка Кремля»

15:45
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Россиянка Вероника Кудерметова обыграла украинку Элину Свитолину во втором круге «ВТБ Кубка Кремля» — 6:2, 1:6, 7:5.

Их матч продолжался 2 часа и 1 минуту. В четвертьфинале Кудерметова сыграет с победителем пары — Анастасия Павлюченкова — Варвара Грачева.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 966 900 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Элина Свитолина (Украина, 1) — 6:2, 1:6, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/kremlincup/2019/11/6/

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