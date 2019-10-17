Кудерметова обыграла Свитолину и вышла в 1/4 финала «ВТБ Кубка Кремля»
15:45
Россиянка Вероника Кудерметова обыграла украинку Элину Свитолину во втором круге «ВТБ Кубка Кремля» — 6:2, 1:6, 7:5.
Их матч продолжался 2 часа и 1 минуту. В четвертьфинале Кудерметова сыграет с победителем пары — Анастасия Павлюченкова — Варвара Грачева.
Москва (Россия)
Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля
Призовой фонд 966 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова (Россия) — Элина Свитолина (Украина, 1) — 6:2, 1:6, 7:5
Victorious Veronika ?— WTA (@WTA) October 17, 2019
Veronika Kudermetova holds her nerve to oust top seed Svitolina and score the biggest win of her career 6-2, 1-6, 7-5. The ?? is into the #KremlinCup quarterfinals! pic.twitter.com/YuqISEedT1