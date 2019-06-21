Немка Ангелик Кербер вышла в полуфинал турнира на Мальорке. В четвертьфинальном матче она обыграла француженку Каролин Гарсия – 6:3, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 1 час 37 минут.
В полуфинале Кербер встретится с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич.
Мальорка (Испания)
Турнир WTA Mallorca Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Ангелик Кербер (Германия, 1) – Каролин Гарсия (Франция, 6) – 6:3, 7:6 (7:5)
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