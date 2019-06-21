Немка Ангелик Кербер вышла в полуфинал турнира на Мальорке. В четвертьфинальном матче она обыграла француженку Каролин Гарсия – 6:3, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 1 час 37 минут.

В полуфинале Кербер встретится с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич.

Мальорка (Испания)

Турнир WTA Mallorca Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ангелик Кербер (Германия, 1) – Каролин Гарсия (Франция, 6) – 6:3, 7:6 (7:5)