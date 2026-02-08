Шнайдер проиграла Паркс и вылетела в первом круге турнира в Дохе

Российская теннисистка Диана Шнайдер уступила американке Алисии Паркс в первом круге турнира в Дохе — 6:1, 4:6, 6:7 (5:7).

Игра продолжалась 2 часа 33 минуты.

Россиянка не сделала ни одного эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету американки 11 подач навылет, 4 «двойные» и 2 реализованных брейк-пойнта из 15.

Во втором круге Паркс сыграет с победительницей пары Чжэн Циньвэнь (Китай) — София Кенин (США).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2026

Призовой фонд 4 088 211 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Алисия Паркс (США, Q) — Диана Шнайдер (Россия, 15) — 1:6, 6:4, 7:6 (7:5)