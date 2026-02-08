Теннис
8 февраля, 18:54

Шнайдер проиграла Паркс и вылетела в первом круге турнира в Дохе

Игнат Заздравин
Корреспондент
Диана Шнайдер.
Фото Reuters

Российская теннисистка Диана Шнайдер уступила американке Алисии Паркс в первом круге турнира в Дохе — 6:1, 4:6, 6:7 (5:7).

Игра продолжалась 2 часа 33 минуты.

Россиянка не сделала ни одного эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету американки 11 подач навылет, 4 «двойные» и 2 реализованных брейк-пойнта из 15.

Во втором круге Паркс сыграет с победительницей пары Чжэн Циньвэнь (Китай) — София Кенин (США).

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2026

Призовой фонд 4 088 211 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Алисия Паркс (США, Q) — Диана Шнайдер (Россия, 15) — 1:6, 6:4, 7:6 (7:5)

  • SuperDennis

    Бездарно. Ну, видать, такой уровень.

    08.02.2026

  • Симон Вирсаладзе

    Прощай, толстушка, прощай

    08.02.2026

  • Константин Дёмин

    Стыдобища...

    08.02.2026

  • miker65

    Диана коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. А Паркс льва на бегу оседлает, пасть порвет бегемоту...

    08.02.2026

  • Вадя тунеядец,дармоед,паразит

    Тi в не? влюблён, мыкола! :rofl::rofl::rofl:

    08.02.2026

  • _Mike N_

    толку-то, если канадка Мбоко вынесет эту пенсионерку в одну калитку ?

    08.02.2026

  • _Mike N_

    Молодец Диана - такая молодая, а уже 80 кило ! Скоро сможет поменять теннис на сумо !!! :laughing::laughing::laughing:

    08.02.2026

  • Топотун

    Возьмешь его при всех ?

    08.02.2026

  • Топотун

    Тебе и такие не дают. Только Сапог и Моркоу.

    08.02.2026

  • Вадюха Антропов ибанько

    Опаньки, красавчик нарисовался)))

    08.02.2026

  • Saiga-спринтер

    Страшненькая биатлон путает с балетом .. **

    08.02.2026

  • Saiga-спринтер

    Страшненькая вылетела .. что бы не портить физией турнир.

    08.02.2026

  • Кот-матрос

    Коза ленивая, да ей всё пофигу.

    08.02.2026

  • rake

    из россиянок сегодня прошла только Звонарева. кто мог такое ожидать?

    08.02.2026

  • Главврач Маргулис/

    Полетела смотреть Олимпиаду.

    08.02.2026

