Шнайдер проиграла Паркс и вылетела в первом круге турнира в Дохе
Российская теннисистка Диана Шнайдер уступила американке Алисии Паркс в первом круге турнира в Дохе — 6:1, 4:6, 6:7 (5:7).
Игра продолжалась 2 часа 33 минуты.
Россиянка не сделала ни одного эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. На счету американки 11 подач навылет, 4 «двойные» и 2 реализованных брейк-пойнта из 15.
Во втором круге Паркс сыграет с победительницей пары Чжэн Циньвэнь (Китай) — София Кенин (США).
Доха (Катар)
Турнир WTA Qatar TotalEnergies Open 2026
Призовой фонд 4 088 211 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Алисия Паркс (США, Q) — Диана Шнайдер (Россия, 15) — 1:6, 6:4, 7:6 (7:5)
