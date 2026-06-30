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30 июня, 15:55

Анисимова, Паолини и Рахимова вышли во второй круг Уимблдона

Американская теннисистка Аманда Анисимова победила Лину Гьорческу из Северной Македонии на старте Уимблдона — 6:3, 6:2.

Во втором круге шестая ракетка мира сыграет против соотечественницы Софии Кенин, которая выбила с турнира хорватку Петру Марчинко (7:6 (7:4), 6:4).

Итальянка Ясмин Паолини с «баранкой» обыграла американку Робин Монтгомери (0:6, 6:4, 7:5) в первом раунде, а представительница Узбекистана Камилла Рахимова нанесла поражение украинке Ангелине Калининой (4:6, 6:4, 7:5).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 84 500 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Аманда Анисимова (США, 6) — Лина Гьорческа (Северная Македония, Q) — 6:3, 6:2

Ясмин Паолини (Италия, 13) — Робин Монтгомери (США, Q) — 0:6, 6:4, 7:5

Камилла Рахимова (Узбекистан) — Ангелина Калинина (Украина) — 4:6, 6:4, 7:5

Мэдисон Киз (США, 26) — Кайла Дэй (США, Q) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:3

Мария Боузкова (Чехия, 21) — Талия Гибсон (Австралия) — 6:1, 3:6, 6:2

София Кенин (США) — Петра Марчинко (Хорватия) — 7:6 (7:4), 6:4

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Теннис
Уимблдон
Аманда Анисимова
Камилла Рахимова
Ясмин Паолини
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