В честь экс первой ракетки мира Халеп назвали новое кровососущее насекомое
11:55
Ученые из Университета сельскохозяйственных наук и ветеринарной медицины (USAMV) в городе Клуж-Напока (Румыния) обнаружили новый вид насекомого, который назвали в честь бывшей первой ракетки мира Симоны Халеп. Об этом сообщает Universul.
Насекомое принадлежит к роду флеботомусов (кровососущих) из подсемейства москитов. Полное научное название — Phlebotomus simonahalepae.
На прошедшем US Open 29-летняя Халеп дошла до четвертого круга, где уступила украинке Элине Свитолиной — 3:6, 3:6. За карьеру румынская теннисистка завоевала 22 титула в одиночном разряде.
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