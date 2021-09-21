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В честь экс первой ракетки мира Халеп назвали новое кровососущее насекомое

11:55
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Ученые из Университета сельскохозяйственных наук и ветеринарной медицины (USAMV) в городе Клуж-Напока (Румыния) обнаружили новый вид насекомого, который назвали в честь бывшей первой ракетки мира Симоны Халеп. Об этом сообщает Universul.

Насекомое принадлежит к роду флеботомусов (кровососущих) из подсемейства москитов. Полное научное название — Phlebotomus simonahalepae.

На прошедшем US Open 29-летняя Халеп дошла до четвертого круга, где уступила украинке Элине Свитолиной — 3:6, 3:6. За карьеру румынская теннисистка завоевала 22 титула в одиночном разряде.

Дополнительная информация:

https://universul.net/

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Александр Кравченко все материалы автора

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