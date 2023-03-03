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Тарпищев: «Ельцин взял за руку: «Я твой друг до конца моих дней!»

Александр Кружков
Обозреватель
Юрий Голышак
Обозреватель
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Борис Ельцин и Шамиль Тарпищев.
Фото Global Look Press

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о первом президенте РФ Борисе Ельцине.

— 1996-й был для меня безумно тяжелым. Это связано с Березовским. А Ельцин болел! Мы долго не общались. Середину истории выбрасываю, рассказываю концовку. Сентябрь 2000-го. Кафельников выигрывает Олимпиаду в Сиднее. Звонит Таня, дочка Ельцина: «Шамиль, привет! Папа хочет поздравить Кафельникова...» А Женя сидит у меня в автомобиле.

— Поговорили?

— Да. Кафельников выслушал, поблагодарил — и передал мне трубку: «Борис Николаевич тебя просит». Внезапно слышу: «Шамиль, давай так. Ты возвращаешься в Москву. Как в былые годы, встретишь Самаранча. Тот должен прилететь. Но приезжай ко мне на часик раньше, нужно поговорить...»

— Как любопытно. Что за разговор?

— В Москве снова звонок от Ельцина. Напоминает: «Завтра ко мне в Раздоры на час раньше». Приезжаю, говорит: «Ну расскажи, что там было». Я оглядываюсь: «Здесь всего не расскажешь...» Ха!

— Прослушка?

— Это ваши слова. Говорю: «Давайте без имен». Минут на сорок — театр одного актера. С моей стороны. Борис Николаевич тяжело задумался, потом взял за руку: «Я твой друг до конца моих дней!» Видно, что-то проанализировал. В дальнейшем звонил регулярно.

Шамиль Тарпищев. «В 1996-м меня могли убить! Березовский хотел пролезть в МОК на мое место». Юбилейное интервью Тарпищева

Шамиль Тарпищев
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